¿El adiós para Leonel López?

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Bastante incierto el futuro de Leonel López en el León, sin embargo y lo más importante es que tiene opciones para esclarecerlo, y es que este jueves en el inicio de pretemporada de la Fiera vivió uno de los días más tristes en el bajío, al mantenerse aislado de todos y con la mirada baja.

Hoy el juvenil no está considerado por Gustavo Díaz para los trabajos de preparación del equipo, que se realizarán este cierre de semana en casa y la próxima en Pachuca, Hidalgo. De fuente directa, VAVEL México pudo confirmar que los planes cambiaron de última hora para 'Leo', y es que de haber sido considerado para entrenar este jueves con el primer equipo, todo cambió de última hora.

A López le avisaron que tendría que trabajar con el cuadro Sub 20 de los Esmeraldas y no con el mayor, lógicamente rompiendo todas las expectativas que se tenían, pues incluso dejó algunos días de vacaciones con tal de llegar en una mejor forma física al encuentro con 'el Chavo' Díaz, quien declaró:

"Soy exigente, me gusta la disciplina y eso no cuadra con todos los futbolistas, así que hay que ser respetuosos con ellos, así que un cambio de discurso, un cambio de flexibilidad le puede venir bien. Lo que siempre pretendo es que crezcan y si tiene que salir, bienvenido, que no se limite porque no está dentro de lo que nosotros pretendemos, que busque otros lugares y que demuestre realmente lo que él tiene".

Leonel se mostró desencajado, triste, apartado de sus amigos y compañeros, hasta del mismo director técnico. Mientras tanto, una fuente reveló en exclusiva a este mismo periódico que el jugador tiene tres opciones para continuar su carrera en México: las tres, de clubes de primera división.

El futuro inmediato de Leo es entrenar con las inferiores esmeraldas, sin embargo el próximo 13 de diciembre, en el Régimen de Transferencias de la Liga, pudiera ya darse a conocer qué le depara al hombre que alguna vez catalogado como la revelación del cuadro verde.