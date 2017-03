Previa Monarcas Morelia - Veracruz: el duelo más importante

Google Plus

Lo que parecía una cuesta casi imposible para Monarcas Morelia se ha convertido en una batalla apretada que se intensifica al paso de las semanas. Si bien los michoacanos no han estado a la altura de lo que su situación ameritaba, tampoco su rival en turno ha hecho una campaña que le permitiese tomar ventaja; por el contrario, ha dejado ir oportunidades al extremo de dejar todo al alcance de un partido que tiene carácter de vital.

Con solo dos puntos que los separan, ninguno puede darse lujo de salir con poco al compromiso del sábado, pues perder tendría repercusiones importantes en el futuro de dos instituciones que llevan tiempo siendo mal manejadas y con más penas que glorías en su haber más reciente, en especial por su irregularidad, que si ha servido para algo es medianamente subsistir e ilusionar a sus aficiones en vano.

Oportunidad de Oro

Los ‘Rojiamarillos’ parecen víctimas de la presión en que se han hundido a causa de a causa de sus propios fallos, razón para considerar los escasos resultados positivos en el Estadio Morelos, donde apenas pueden sumar una victoria y un empate, sin duda la clase de rachas que no se pueden permitir los equipos que esperan mantener la categoría. Cada día la gente exige más y eso parece estar pesando, en especial si dejan ir una oportunidad como la que tienen se dejar el sótano porcentual, así que el nervio existe.

Un rayo de esperanza ha querido asomarse al sendero moreliano por algunas semanas, no por sus actuaciones del todo, sino por la mala campaña de los ‘Escualos’ este semestre. Se ha notado una cierta mejoría con el cambio de técnicos en Roberto Hernández, lo cual desentonó en el empate ante Tigres que pudo ser para más, pero bastó para quedar a una victoria de acercarse a la meta; el objetivo es claro entonces, ganar, no importan las formas ni las circunstancias, los tres puntos lo son todo.

La mordida más importante

Mucho se ha comentado del mediocre manejo que se le ha dado a Veracruz desde su subida, como correr a Reynoso para volverlo a traer en cuanto el siguiente proyecto fracasó, algo que comparte en cierto punto con su siguiente oponente, el asunto es que, con el descalabro de último suspiro contra Pachuca, solo lo separan dos unidades de ser el nuevo favorito a formar parte del Ascenso MX, algo que en un principio no se veía tan cercano y es por eso que si hay un momento para reaccionar es ahora.

Todas las visitas de los veracruzanos han resultado negativas para su causa, lo cual en el papel lo deja en una mala postura para afrontar un duelo que podría darle vida o sentenciarlo y aunque no podemos decantar todo basándonos en lo que un juego dé, es una de las oportunidades más serias para ambos, el golpe de autoridad que no han sabido dar por el momento, lo que hace que la mentalidad esté clara, perder es arriesgarlo todo, conseguir la victoria el paso adecuado para volverse a alejar de la hoguera.

Jugadores a seguir

Raúl Ruidíaz | A decir de una realidad, no ha sido el mismo de la campaña anterior, tal vez no sea del todo su culpa, pero es un hecho que ‘El Equipo de la Fuerza’ depende en una gran mayoría de lo que haga arriba el sábado, quedó de manifiesto el cotejo pasado. La defensa se ve con mayor solides con la pareja de Loeschbor y Achilier, mas, si no hay goles resulta de poca ayuda y si lo que requieren es salir con los tres puntos, que esté fino el peruano frente al arco es de lo más importante, por lo que toma relevancia lo que haga en el terreno de juego.

Leobardo López | La forma en que se movió Veracruz el pasado mercado de fichajes fue notable y trajo a su proyecto un número considerable de nombres con los que se pensaría, no estarían pasando por esta situación, pero algunos no han cuajado, otros apenas ven minutos o no andan en nivel. En medio de todo un contexto desalentador, es la figura de Leobardo la que se alza por encima de los demás. Un jugador veterano, con sapiencia y por sobre todo actitud, algo casi necesario cuando te juegas la vida en el que puede ser tu juego más importante de la temporada.

