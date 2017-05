Roberto Hernández: "El objetivo cambió, ahora estamos pensando en el título"

(Foto: Monarcas Morelia)

El director técnico de Monarcas Morelia, Roberto Hernández, habló ante los medios de comunicación después del dramático triunfo ante Monterrey donde no solo lograron la salvación del descenso, si no que además lograron el pase a liguilla.

“Es de pasar de un historia oscura a una mucho más clara, encontrar la luz. Nos sentimos contentos y orgullosos y todavía con una gran responsabilidad de seguir escribiendo historia. Tenemos mucha hambre de seguir haciendo cosas valiosas para esta institución”.

Hernández hizo un recuento de los logros del equipo purépecha a lo largo de estos últimos años en que han estado en problemas de descenso, haciendo alusión a las fuertes declaraciones de Moisés Muñoz, quien puso en duda la integridad de Monarcas después de que consiguieran la victoria ante Monterrey con un gol de último minuto por parte de Raúl Ruidíaz, causando el descenso de Chiapas.

“Ahí sentamos la salvación, Monarcas es la segunda mejor defensa, el segundo mejor visitante, tiene al bicampeón de goleo. Dentro de esos 2 años de sufrimiento tenemos 2 liguillas, se mejoró en un 90% la asistencia al estadio, bajó el nivel de lesiones, ganamos los duelos directos contra estos rivales”.

“Jugamos con un 60% de jugadores que son propiedad de Monarcas, creímos en el proyecto, dentro de estos dos años ha estado al frente del proyecto Álvaro Dávila y respaldando a Álvaro, ha estado Héctor Lara. Me ha tocado colaborar en algunas cosas. Es gente que ha creído. Antes de decir otra cosa hay que pensar en esto que les digo”.

En cuanto a su puesto como director técnico en Monarcas, Hernández dijo estar tranquilo y no pensar en su continuidad por el momento, pues se encuentra enfocado en lograr el siguiente objetivo, la liguilla.

“Estoy muy contento con la función, hace unos días dije que si me tocaba barrer para este club lo iba a hacer, no he tenido tiempo para sentarme y ver qué sigue. Lo que sigue es la liguilla y queremos seguirle dando alegrías a la afición y al club, a esa gente que esta detrás, que hace un trabajo bien valioso y que pasaron muchas horas de desvelo apoyando al equipo. Ya tendremos el tiempo de sentarnos y ver qué es lo que sigue para el club y Roberto, la institución en sí”.

Por otra parte, los michoacanos se enfrentaran al conjunto de Xolos en semifinales, por lo que el comandante de este equipo dijo los partidos de ida y vuelta serán de bastante complejidad debido a la regularidad de su contrincante.

“Tijuana es uno de los equipos más regulares, de los mejores entrenadores, idea futbolística clara y buenos jugadores, una condición que ningún otro club la tenemos, una cancha diferente. Hay ciertas circunstancias que están a su favor. Hay que hacer una buena serie”.

A pesar de que el objetivo principal para la monarquía era desde un principio la permanencia en primera división, Hernández admite que en el equipo piensan en pelear por el titulo, más allá de ser considerados como el caballo negro de la Liga Mx.

“Hoy el objetivo cambió y hablábamos primero de la permanencia, de estar en una liguilla y ya se cumplieron, ahora estamos pensando en el título, estamos conscientes que hay que hacer muchas cosas bien, pero de que vamos a pelearla, lo haremos”.

El director técnico concluyó con un mensaje para su afición la cual ha mostrado un gran apoyo sobre todo en los momentos difíciles.

“Agradecerle a la afición todo el esfuerzo que hicieron, el hecho de llegar después de Monterrey a las 3-4 de la mañana en el aeropuerto y encontrar abarrotado el centro de la ciudad es algo que no tiene palabras, por el desvelo y el llanto. Quisiera invitarlos a que asistan al estadio a que se diviertan, porque ya la sufrimos, así que ojalá vengan y alienten, seguimos necesitando de la afición”.