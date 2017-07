Previa Monarcas - América: cierre de pretemporada

Foto: Webadictos

Michoacanos y capitalinos se verán las caras en el Rio Tinto Stadium de Utah, Estados Unidos, donde se espera una muy buena entrada, ya que se trata de dos de los tres equipos más populares en el vecino del norte.



Para Monarcas será su último juego previo al arranque de la liga, de no ser que se programe un juego más a su regreso a Michoacán. El cuarto de los disputados en el país de las barras y las estrellas.



Por su parte, los de Coapa tienen en la mira la Super Copa MX, ya el primer juego oficial en la segunda era del 'Piojo' Herrera, por lo que ya tendrán que jugar a ritmo de Liga.



Sí bien este martes no se jugará nada más allá del honor, la afición monarca quiere sí o sí sacar la victoria ante las 'águilas', pues muchos dijeron sentirse robados cuando los jerarcas de la Liga decidieron darle el juego de Súper Copa al América, primero de la clasificación general de la Copa MX, sobre Monarcas, segundo lugar del campeonato copero.



Así pues, la afición moreliana del norte del continente buscará alentar a su equipo para quitarse un poco la "espina" ante los de "cremas", por lo que si bien es un juego de preparación de amistoso tendrá poco.



¿Cómo llegan?



Monarcas llega invicto todavía en su gira por Estados Unidos, suma el trofeo de la Copa Pirma, un victoria más contra el VC Fusion y un empate contra el 'Rebaño'. No obstante, padecerá la baja de su mejor ofensivo, Raúl Ruidíaz, quien regresó a Morelia luego de salir muy golpeado en los juegos ante León, por lo que Monarcas decidió no arriesgarlo hasta el torneo.





Los azulcremas por su parte llegan muy motivados, parece que ya mostrando algo de la garra que impregna Herrera en sus equipos, pues en partido previo despedazaron a Puebla 4-0, declarando en redes sociales que buscarán la victoria sea como sea ante cualquier equipo y en cualquier juego.



Hombres a seguir.

Por parte de los michoacanos, Diego Valdés será el que tenga las miradas sobre él. El chileno no dio su mejor torneo en el pasado Clausura, pero se dice que ya lo buscan en Europa, no obstante, para que llame la atención en el viejo continente, tendrá que destacar desde ya con Monarcas y parece que ya entendió desde ahora esa encomienda.

En América los reflectores se posan sobre su 'niño maravilla', Diego Lainez, quien ya vacunó al Puebla y si bien con La Volpe tuvo oportunidad de destacar, con Herrera tendrá que competir por un puesto, pues la competencia interna es el estilo del 'Piojo' para motivar a sus jugadores, sobre todo tratándose del América.

Foto: SDPnoticias

Posibles alineaciones.

Monarcas: Sosa, Pérez, Achilier, Loeschbor, Vegas, Cuero, Rocha, Valdés, Polo, Lezcano y Sansores.

América: Jiménez, Aguilar, Valdez, Vargas, Aguilar, Rodríguez, Samudio, Da Silva, Arce, Quintero y Romero.