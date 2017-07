Comienzo agridulce para el ‘Comandante’ Roberto Hernández

(Foto: Sebastián EsVel | VAVEL México)

Monarcas arrancó el Apertura 2017 ya sin la presión de pelear por mantener la categoría, por lo que ahora buscarán hacerse del campeonato; desgraciadamente para los purépechas, no se pudo sacar los tres puntos de casa, pero no se perdió, por lo que el timonel de la ‘Monarquía’ destacó el trabajo de sus muchachos.

“Fue un partido muy cerrado, donde la posesión de balón dice que ellos tuvieron el 49% y nosotros el 51, ellos patearon dos veces al arco, nosotros tres, está muy cerrado. No me quedo contenten, no me quedo tranquilo, creo que a nuestro equipo le faltó más volumen de juego, quiero que nuestro equipo no estuvo a la altura de lo que yo esperaba”

Pero el ‘Comandante’ no demeritó los esfuerzos del ‘Turco’ y sus muchachos, equipo que se esforzó en reforzarse desde antes de terminar el torneo, porque para Roberto Hernández no es nada demeritable sacar sólo un punto ante el cuadro de la sultana del norte.

“En frente tuvimos a uno de los candidatos a ser campeones, entonces el partido no era nada fácil; sin embargo el empate está ahí, ninguno de los dos equipos fuimos capaces de concretar, por las circunstancias que hayan sido, porque la fallamos, porque la paró el arquero. Pero sí creo que ninguno de los dos equipos tuvimos la certeza en las áreas”

Contrario a lo que sucedía todavía en la era de Meza y de Marini, el Monarcas del ‘Comandante’ sufre más al frente que en defensa, situación que destacó también Roberto en este primero duelo contra Monterrey.

“Monterrey es un equipo que presiona desde la salida, liberamos un poco la presión saltando la línea (…) nos quedamos muy cortos en cuanto al volumen de juego, en cuanto a la generación de futbol a ataque, si creo que nuestro equipo se batió muy bien para defender y defendieron bastante bien; pero para atacar nos hizo falta tener más la pelota y generar más acciones de ataque en base a movimientos, nuestro equipo estuvo estático, ofensivamente hablando, y eso es algo que hay que mejorar”

Precisamente sobre su pilar a la ofensiva, Raúl Ruidíaz, Roberto destacó que no se encuentra al cien por ciento, pues al no realizar completa la pretemporada y padecer la lesión que ha venido arrastrando, no se encuentra recuperado en su totalidad, situación por la que no estuvo de arranque este primer juego.

“Si estuviera al cien estaría dentro de la cancha, lo hablamos con él, no está del todo bien; se perdió parte de la pretemporada por venir a recuperarse y la realidad es que no está al cien, tendremos que dosificarlo y llevarlo de a poco, pero sin duda que Raúl estando al cien tendría que estar dentro de la cancha”

Por desgracia para los michoacanos, otro problema que tendrán que sufrir es la lesión de Aldo Rocha, quien sufrió fractura, lesión que lo mantendrá fuera de la cancha por aproximadamente dos y medio meses, por lo que se le cayó un pilar a Hernández.

“Es lamentable lo que le sucedió (Aldo Rocha) porque está fracturado, sufrió fractura de quinto metatarsiano y vamos a ver qué es lo más recomendable, regularmente procede a hacer cirugía, pero vamos a esperar a que lo vea el doctor y vemos qué proceder”

Ya con el juego terminado, Roberto tendrá que pensar ya en el siguiente rival, el cuadro ‘camotero’, quien en la jornada 1 visitó a Tigres y contra Monarcas se presentará ante su gente, por lo que los michoacanos tendrán que hacer un esfuerzo muy grande ante un equipo que de nuevo juega con la mente en no descender.