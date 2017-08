Rodolfo Vilchis, con ganas de ser alguien en Monarcas

(Foto: Fredy Gómez | VAVEL México)

Este martes el jugador de Monarcas Morelia, Rodolfo Vilchis, aseguró mantenerse en preparación constante para cuando sea requerido poder aportar al grupo, ya sea de titular o viniendo de la banca. A lo anterior, añadió que ha tomado un cambio de meta para su estancia en el equipo y como canterano, pretende hacer historia con ‘El Equipo de la Fuerza’:

“Uno trabaja para estar dispuesto en el momento que lo ocupen, hay cosas que uno como jugador no puede hacer y, en este caso, yo no decido, el que decide es el entrenador, a mi lo único que me corresponde es matarme y hacer las cosas bien cada que me necesiten”.

“He cambiado el enfoque y las ganas de querer ser alguien en esta Institución, soy canterano y la verdad yo le tengo mucho cariño a este equipo. El hambre que siempre mostré y que siempre voy a seguir mostrando cada que entre, así no me salgan las cosas yo voy a seguir corriendo y peleando para poder sobresalir”, mencionó.

Respecto a las cuestiones que considera se deben mejorar respecto a los primeros dos juegos, comentó sería respecto a la definición, puesto que han dejado escapar oportunidades en el pasado que han costado a futuro. Comentó también que no puede existir confianza, puesto que de no sacar cosechas considerables de puntos podrían volver a pelear por la permanencia en campañas venideras:

“Hay que mejorar la contundencia y estar un poco más enfocados a la hora de definir jugadas porque hemos tenido varias que si las metemos cambian todo el partido, creo que de tres cuartos para adelante tenemos que estar más calmados para poder solucionar llegadas”.

“Sabemos que si no hacemos un buen torneo otra vez tenemos el tema porcentual, tenemos que enfocarnos si no queremos estar luchando de nuevo en ese tema tan difícil, empezar desde ya para no estar con esa tensión”, mencionó ‘El Pipila’.