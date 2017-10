Roberto Hernández no quiere confiarse ante Chivas

(Foto: Monarcas Morelia | VAVEL México)

Este miércoles Roberto Hernández, entrenador de Monarcas Morelia, opinó respecto al juego de sus pupilos frente a Chivas, en el que represente el regreso a la actividad tras la Fecha FIFA. Aseveró que, pese a que de momento existe una ventaja, no pretende salir al campo con un exceso de confianza, puesto que puede pasarles factura:

“Creo que aparte de las condiciones futbolísticas, tenemos a nuestro favor las mentales, Chivas no está bien, no es un mal equipo, pero no le ha ido bien, pero el hecho de no tener un buen paso genera desconfianza, además han contado con el infortunio de contar con bajas de jugadores importantes. También tiene la presión de las matemáticas, pues tienen que sumar todas las victorias posibles de aquí hasta el final para alcanzar la Liguilla. No quiero que mi equipo entre a la cancha creyendo que Chivas no está bien y que están debajo de la tabla, no será un rival fácil, será muy difícil, es un equipo peligroso, en casa se hace fuerte, tienen mucha velocidad por la juventud que tienen en sus filas”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

Sin embargo, existe una preocupación que se aleja del duelo ante el vigente campeón del balompié mexicano, puesto que se acerca la reposición de los cotejos que habrían quedado pendientes, en un calendario apretado, del cual pueden salir con un puesto favorable para cerrar la temporada. Además de la cuestión de Raúl Ruidíaz y Andy Polo, que podrían ser convocados para jugar la recalificación a la Copa del Mundo con la Selección de Perú,

“Sabemos que con estos tres partidos que enfrentaremos podemos acercarnos al objetivo principal de buscar un boleto a la Liguilla, la idea es sumar entre 7 y 9 puntos, para acercarnos a la siguiente fase, pero en la Copa también queremos volver a estar en la Final y aspirar a ganarla, mezclaremos algunos jugadores que nos ayuden a lograr esto”.

“Justo acabamos de hablar con ellos, la idea es tomarlos en cuenta, no tuvieron tanta actividad con su selección, saben que hay que concentrarse con Monarcas Morelia, porque nos jugamos la vida en este mes para avanzar a la Liguilla, y ya en noviembre pensar en la reclasificación con Perú, que también para ellos y para nosotros es algo muy importante”, finalizó el timonel ‘Rojiiamarillo’.