La temporada de Ruidíaz

Foto: (Sebastián Espino | VAVEL México)

Raúl Ruidíaz se ha convertido en uno de los jugadores favoritos de la afición michoacana y no es para menos, el delantero logró el primer campeonato de goleo en la historia del equipo rojiamarillo en su primer temporada, en la siguiente campaña volvió a apoderarse del título, además fue el autor del gol con el que Morelia se salvó del descenso.

Muchas fueron las dudas al inicio del torneo Apertura 2017, Raúl Ruidíaz presentaba una lesión en la rodilla, misma que arrastraba desde el torneo anterior, las jornadas avanzaban y el ariete no pisaba el campo, los rumores crecían, pues en el última draft fue uno de los jugadores más asediados por algunos clubes mexicanos, e incluso se habló de una salida al extranjero.

Una de las acusaciones más graves en contra del peruano fue la que señalaba que su lesión no era real, y que únicamente se trataba de un pretexto para presionar a la directiva rojiamarilla y así aumentar su sueldo.

Raúl, poco después, salió a desmentir los rumores asegurando que se sentía muy bien anímicamente enfundado en la camiseta de Monarcas.

“No soy tanto de hacerle caso a las cosas que dicen, no leo mucho prensa, creo que es lo más sano para mí, pero no puedo negar que leí publicaciones así y en realidad nadie sabe nada. Tampoco se habla que jugué casi una temporada lesionado, no me importa más tan solo me importó dejar el alma en el campo para defender estos colores, era normal que le diera un descanso a mi rodilla para para estar al cien por ciento, porque si vuelvo a jugar sin estar al cien por ciento me voy a lesionar”, dijo en aquella ocasión.

Fue en la jornada 5 cuando Ruidíaz regresó con su mejor nivel al terreno de juego enfrentando a Pachuca donde pudo anotar el único gol del equipo rojiamarillo. De ahí en adelante Raúl logró anotar en la fecha 6 frente a Pumas, en la 7 contra América, en la 8 le metió 2 a Lobos BUAP, en la 9 uno a Tigres, en la 11 un tanto a Veracruz y en la 12 un gol a Chivas.

El delantero es clave en el ataque michoacano, la pregunta es, ¿Logrará un tricampeonato de goleo con la camiseta rojiamarilla?