Necaxa buscará ser protagonista, afirma Miguel Ponce

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

Los Rayos del Necaxa no paran, sino continúan con su preparación de cara a la primera jornada del torneo Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX, en la cual estarán visitando el 'Puerto Jarocho' para enfrentar a Veracruz en el Estadio Luis Pirata Fuente.

Después del entrenamiento, Miguel Ponce habló con la prensa hidrocálida respecto a su llegada al equipo electricista: “Muy contento de estar aquí. Cuando 'Nacho' Ambriz me llamó, no dudé en venir a esta gran institución, y claro, nos hemos estado preparando bastante bien para este inicio de torneo. Desafortunadamente, no podré estar”.

De igual forma, dejó en claro cuál es la meta que tiene la plantilla rojiblanca para este semestre: “Nosotros buscamos ser protagonistas, para eso hemos estado entrenando. Vamos a tratar de hacer un gran partido, sabemos que será difícil, pero queremos ganar, queremos hacer bien las cosas e iniciar muy bien”.

Por otra parte, el lateral izquierdo le mandó un mensaje a la afición necaxista, asegurando que darán lo mejor de sí para conseguir los objetivos planteados: “Que confíe en nosotros, en mí. Venimos a hacer lo mejor posible, a entregar el máximo, a rompernos el alma y a hacer que este equipo esté en Primera División por muchos años”.

Por suspensión, el 'Pocho' aún no podrá debutar con Necaxa

Finalmente, manifestó que, este fin de semana, esperan conseguir su primer triunfo del certamen: “El equipo irá a Veracruz a buscar los tres puntos. 'Nacho' quiere un equipo ofensivo y ordenado, la idea ya la tenemos bien clara y ahora hay que demostrarlo en los partidos”.