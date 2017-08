Ignacio Ambriz: "No fuimos certeros"

Google Plus

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

La noche de este sábado, los Rayos del Necaxa no aprovecharon su condición de local tras ser derrotados por el conjunto de León, en lo que fue la cuarta jornada de la Liga MX, edición Apertura 2017.

Posteriormente al partido, en conferencia de prensa, Ignacio Ambriz aseguró que el marcador adverso no demuestra lo que pasó verdaderamente en el encuentro: “Al final, el resultado es escandaloso a lo que fue el partido. Hoy perdimos ante un buen equipo. Cuando ganamos, no éramos tan buenos y ahora que perdemos, no somos tan malos; hay que poner los pies sobre la tierra, estar tranquilos y preparar al equipo para el miércoles”.

El martes se conocerá la gravedad de la lesión de Luis Felipe Gallegos

Del mismo modo, 'Nacho' reconoció los errores que tuvieron frente a la 'Fiera', destacando, sobre todo, la falta de contundencia: “Si viniéramos a menos no hubiéramos hecho ninguna ocasión de gol. El equipo terminó luchando, y nos volvimos muy abiertos a cualquier contraataque. El 3-0 duele muchísimo porque no refleja lo que fue el partido. Hoy, simplemente, no fuimos certeros”.

Por último, el timonel rojiblanco mencionó que buscará sacarle el máximo provecho a este descalabro, su primero del semestre: “No nos gusta perder, aún más en casa. Teníamos mucha ilusión de que, ganando, nos podíamos meter arriba en la tabla. Lo habíamos platicado previo al partido, pero no se dio porque cometimos errores que nos costaron; la diferencia es que ellos aciertan y nosotros no. A veces viene bien perder para rearmarte otra vez”.

Los 'Electricistas' volverán este lunes a los entrenamientos para comenzar a prepararse de cara a los dos encuentros que sostendrán la próxima semana: el miércoles en el Victoria ante Mineros de Zacatecas y el domingo contra el Deportivo Toluca en el Nemesio Díez