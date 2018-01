Chivas vence a Necaxa en el Victoria

Google Plus

Necaxa: M. Barovero (C); M. Ponce, I. Lichnovsky, V. Alvarado, B. Beckeles; R. Alvarado, D. Villalpando, L. Pérez (M. Allende, min. 71), D. Álvarez (M. Fernández, min. 35); V. Dávila y C. González (M. Barragán, min. 71). DT: Ignacio Ambriz.

Chivas: R. Cota; E. Hernández, H. Marín, C. Salcido (C), J. Sánchez; C. Cisneros, O. Pineda, R. Pizarro, J. López (F. Beltrán, min. 67); R. Cisneros (J. Godínez, min. 82) y A. Pulido (I. Brizuela, min. 45). DT: Matías Almeyda.

MARCADOR: 0-1, min. 9, A. Pulido. 1-1, min. 45, C. González. 1-2, min. 64, R. Cisneros. 1-3, min. 89, E. Hernández.

ÁRBITRO: Jorge Rojas. Amonestó a: I. Lichnovsky (min. 12), O. Pineda (min. 16), J. Sánchez (min. 47).

INCIDENCIAS: Jornada 3 del torneo Clausura 2018 de la Liga Bancomer MX. El partido se disputó en el Estadio Victoria: 23,150 espectadores.