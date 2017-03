Jaguares Chiapas vs Puebla en vivo online en Octavos Copa MX 2017 (0-0)

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Jaguares vs Puebla en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Zoque. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Chiapas vs Puebla en vivo

El último Jaguares Chiapas vs Puebla se dio durante la Copa MX Apertura 2016, el juego se disputó en la cancha del Estadio Universitario de la BUAP y culminó con un sorpresivo empate a tres goles.

El juego entre Jaguares y Puebla se llevará a cabo en la cancha del Estadio Zoque, inmueble ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mismo que cuenta con capacidad para poco más de 21 mil espectadores.

Atentos a Pedro Alexis Canelo | Si bien, no es el más espectacular del cuadro camotero, ha sido de los más efectivos tanto en liga como en Copa, su juego áerero como su vocación ofensiva serán clave en el esquema de José Saturnino Cardozo para buscar el pase a Cuartos de Final.

Atentos a Luis Mendoza | El "Quick" Mendoza ha mostrado su calidad goleadora y con la sensible baja de Jonathan Fabro, el mexicano será pieza clave en el ataque de esta noche ante el cuadro poblano.

Ambos equipos pareciera no mostrarle mucha importancia al certamen de Copa, y no por desprestigiar el segundo torneo, si no porque ambos equipos buscan salvarse de la lucha por el no descenso de la manera más rápida que les sea posible.

Esta será la primera vez que camoteros y jaguares se enfrenten en fases definitivas dentro del certamen, sus duelos anteriores habían sido en fase de grupos.

Por su parte, el Puebla ando medianas exhibiciones le alcanzó para avanzar a la ronda definitiva del certamen ganando 1-0 al cuadro del Atlas en su última participación en la ronda de grupos.

A media semana, Jaguares consumó su pase a octavos de final de la Copa MX, luego de imponerse 3-2 ante Potros UAEM, cade destacar que iban perdiendo 2-0 en el medio tiempo.

Jaguares de Chiapas recibe al Puebla buscando un lugar en los cuartos de final del certamen, como es sabido, este juego tiene morbo, pues ambos pertenecen a la familia López-Chargoy.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Jaguares de Chiapas vs Puebla en vivo, correspondiente a los Octavos de Final de la Copa MX Clausura 2017. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Zoque a partir de las 19:00 horas.