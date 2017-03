José Cardozo: "Me voy contento con la victoria"

Google Plus

José Cardozo en conferencia de prensa al término del partido - Foto: Vavel México

Tras dar un paso más en el torneo de Copa por un marcador de 3 goles por 2 contra Jaguares de Chiapas el técnico camotero mencionó que su equipo fue mejor en todo momento.

"El marcador pudo ser más abultado porque fallamos 3 o 4 oportunidades en el primer tiempo" Puebla dejó ir varias ocasiones claras de gol, lo que pudo haber representado una goleada

"Es un partido para volver a ver, la posesión de la pelota siempre la tuvimos nosotros, salimos siempre jugando"

"Muy importante ganar por lo anímico y el partido que tenemos el viernes contra Veracruz" Para abrir la jornada 10, el Veracruz de Carlos Reinoso recibe al Puebla en un partido a puerta cerrada por la sanción al estadio Pirata Fuente después de la pelea de la porra de Tigres contra la del "Tibu"

"El funcionamiento, el esfuerzo y las ganas que veo en los muchachos es muy importante a pesar de la derrota contra Tigres porque no fuimos con la cara en alto, hay que seguir trabajando y creer en nosotros porque cuando jugamos así no hay rival que nos pueda ganar"

"Todo el plantel me ha demostrado que tiene ganas de jugar y todos los partidos los tenemos que jugar como si fuera una final, tenemos que estar concentrados" Aunque la lucha por no descender está entre Veracruz, Monarcas y Chiapas, Puebla no puede confiarse porque aún quedan 7 partidos por jugar y 21 puntos en juego.

"Pusimos orden, actitud, compromiso, hablamos con los jugadores y de su capacidad" Desde la llegada de Cardozo al banquillo de la franja se ha visto un equipo muy diferente, y con otra idea de juego, más ofensivo y esto lo agradece la noble afición poblana.

Lo último que dijo el "Príncipe Guaraní" fue que con el plantel que tiene puede hacer grandes cosas, siempre que haya trabajo y disciplina.