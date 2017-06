Carlos Gutiérrez: "Vamos a sacar esto adelante"

Google Plus

Gutiérrez aseveró que Puebla buscará salvarse y, con ello, la calificación. (Foto: Rodrigo Peña | VAVEL)

En la más reciente edición de VAVEL 9:15, el defensor del Puebla, Carlos Gutiérrez Armas, compartió en exclusiva algunas de sus impresiones sobre la pretemporada de su equipo y acerca de sus expectativas para el torneo.

“Se armó un buen grupo, un grupo trabajador. Estos días que estuvimos en Acapulco el grupo trabajó a muerte, tanto físicamente como con pelota. El equipo se armó muy bien, hay compañeros que se han acoplado rápido”, comentó .

La llegada de Rafael ‘Chiquis’ García al banquillo de ‘La Franja’ supone oportunidades renovadas para los futbolistas del plantel. El zurdo compartió sus experiencias previas trabajando con el estratega.

“En lo personal lo conozco, estuvo conmigo en Atlas con Ricardo La Volpe. Es un profe joven que viene con muchas ganas de triunfar y de aprovechar su primera oportunidad. El grupo está trabajando 'a full' para respaldarlo”.

Además, en el aspecto táctico, comentó que está preparado para actuar en una línea de cinco defensores en caso de que su técnico, de escuela lavolpista, así lo requiera.

“En Atlas estuve jugando mucho tiempo de lateral volante y la verdad me gusta mucho. Es estar un poquito más suelto, no tanto estar atrás marcando aunque sean recorridos un poco más largos en el ida y vuelta. Yo a la disposición del profe si me llega a ocupar en esa zona”.

Puebla se encuentra obligado a mejorar lo hecho durante el año futbolístico si desea mantenerse en la máxima categoría del futbol mexicano. Gutiérrez Armas asumió el compromiso y agregó una posible liguilla a los objetivos del plantel.

“Vamos a sacar esto adelante para poder sacar lo del torneo pasado que fue un mal torneo y tenemos vergüenza deportiva. Ya están trazados los objetivos, el primero es alejarnos del descenso y, a consecuencia, pensar en la clasificación. La idea es estar allí entre los primeros ocho, que se hable bien del Puebla y por ello el grupo está muy comprometido”.

Aunque el cuadro camotero no estará tan comprometido en el tema porcentual con varios equipos debajo de ellos, el futbolista surgido de Atlas destacó la importancia de no descuidar la lucha por mantenerse sin importar lo que hagan los demás cuadros.

"Sabemos que esto cambia partido tras partido. Tenemos que empezar a hacer puntos y no preocuparnos por los demás, sino por nosotros. Hay que hacer la mayor cantidad de puntos que podamos tanto de local como de visita para alejarnos más. Sabemos que en el futbol mexicano con dos partido ganados estás arriba o con dos partidos perdidos hasta abajo, entonces tenemos que estar tranquilos y ver por nosotros, jugando a muerte cualquier partido que nos toque”.

Además, añadió que el receso veraniego ha sido importante para llegar con renovados bríos al inicio del Apertura 2017.

“Perdimos un colchón de aquel torneo donde calificamos. Para eso son las vacaciones, para sanar todo lo que hiciste; hacer un autoanálisis de lo que hiciste mal para que nos fuera así de mal. Ahora el equipo está pensando en hacer un buen torneo, en alejarse del descenso y sabemos que, más adelante, haciendo puntos se da la calificación sola”.

Al ser cuestionado sobre si los turbulentos hechos involucrando a la directiva como la desaparición de Jaguares y la posible venta del equipo fueron factores de preocupación, Gutiérrez Armas descartó que los mismos puedan afectar el rendimiento de los jugadores del Puebla.

“Son temas diferentes. No estuvo en nuestra cabeza nada negativo. Nosotros estábamos trabajando y no fue algo que nos afecte porque Puebla y Jaguares son cosas diferentes. Es triste por ellos porque los conocemos y nos llevamos bien”.

“Hubo un poco de incertidumbre en el tema de la venta, pero la directiva sabe por qué lo hicieron. El equipo al final se quedó con ellos y estamos contentos porque es una directiva que ya conocemos y con la que tenemos la confianza para ir a hablar frente a frente. Eso suma para que saquemos todo esto adelante”, añadió.

Acerca de una posible presión ante las comparaciones que pudieran darse en la ciudad por presentarse Lobos BUAP por primera vez en Liga MX, Gutiérrez señaló que el Puebla debe preocuparse por sí mismo.

“Tengo muchos amigos en Lobos y muy contento por ellos. No hay presión, nosotros tenemos que pensar en nosotros y no en los demás equipos. Tenemos que hacer un gran año para permanecer en Primera División. La misma presión que van a tener ellos la vamos a tener nosotros”.

Finalmente, pidió el apoyo de la afición tras el anuncio de que Puebla jugará los viernes como local y el descontento que el mismo generó.

“Sabemos que la gente no está contenta, pero sabemos que el que sea poblano de corazón va a estar con el equipo aunque no pueda ir al estadio. El apoyo es muy importante para nosotros. El equipo se mató en todas las sesiones para que nos siga la afición poblana”, finalizó.