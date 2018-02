Xolos vs Querétaro en vivo online en Liga MX 2018 (0-0)

Google Plus

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Xolos vs Querétaro, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Caliente. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

La última victoria de Querétaro sobre Xolos tuvo lugar en el Estadio Caliente, en el ya lejano año 2016. Querétaro derrotó 2-4 a los Xolos en su domicilio.

Atentos a Edson Puch - El chileno está retomando el nivel que le conocimos en Necaxa, la dupla Puch-Sanvezzo en pocas jornadas rendirá frutos. Edson aporta desequilibrio y explosión al ataque queretano, es quien mejor se vió ante Veracruz.

Atentos a Pablo Aguilar - Desde que Pablo Aguilar regresó a Tijuana, los Xolos no han recibido gol en contra en este torneo. El paraguayo le da solidez a la defensiva y aporta peligro al frente en jugadas a balón parado.

Durante la semana, Tiago Volpi declaró ante los medios que los Gallos ya no deben tener pretextos para sumar puntos. "Ya no tenemos más palabras, yo en lo personal ya no tengo mas palabras a la afición":

Querétaro llega a la frontera norte luego de una dura semana, ya que los Gallos perdieron en casa ante Veracruz la jornada pasada. Gallos Blancos lleva tres juegos al hilo sin marcar gol y de momento se encuentran en la 15a posición del campeonato.

Diego Cocca, técnico de los caninos destacó la actitud de su equipo en el último partido de Liga MX: "El equipo se entregó al máximo, como lo hace siempre y jugó mejor"

Los Xolos de Tijuana marchan en la quinta posición de la tabla general, con un saldo a favor de 2 JG, 3 JE Y 0 JP. Los fronterizos han evitado anotaciones en su arco en todos los partidos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Xolos vs Querétaro en vivo, correspondiente a la 6ª jornada del Clausura 2018 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Caliente a partir de las 21:00 horas.