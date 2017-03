Alfonso González espera enfrentar al mejor América

Google Plus

Ha terminado la Fecha FIFA, ahora Rayados solo esperará la incorporación de sus elementos que fueron convocados a sus respectivas selecciones, para trabajar y preparar de manera completa lo que será el encuentro ante las Águilas del América este próximo sábado en punto de las 21:00hrs en la cancha del Estadio Azteca.

Esta mitad de semana, el mediocampista albiazul, Alfonso González, habló sobre lo que viene en el choque ante los capitalinos en el marco de la doceava fecha del Clausura 2017.

“Con ganas de jugar el fin de semana, falta que se integren los que ahora están Selección. Estamos con ganas de hacer las cosas bien y seguir con esa racha ganadora”.

‘Ponchito’ manifestó que espera al mejor América en el enfrentamiento de este fin de semana en el Coloso de Santa Úrsula y además agregó: “Hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo, creo que tenemos un gran equipo para competir dónde y con quién sea. El equipo viene enrachado, se encuentra muy bien, con ganas de hacer un gran partido”.

González aprovechó para mandar un mensaje a la parcialidad rayada que ha estado con el cuadro norteño en todo momento: “Es una gran afición, creo que todos los jugadores estamos agradecidos con la misma, siempre han estado apoyándonos y pedirles que sigan de la misma manera”.

“Si queremos estar en la Liguilla tenemos que seguir sumando, no dejar ningún punto perdido, no dar por hecho las cosas, aún no hemos ganado. Seguir trabajando, esforzándonos al máximo para que se nos den los resultados, estamos a dos partidos en la Copa (MX) de poder levantar un título y si seguimos así en la Liga seguramente estaremos en la Liguilla también”, finalizó.

Monterrey querrá aprovecharse de las ausencias defensivas que tendrá América, para poder así romper una racha de cinco años sin ganar en el recinto azulcrema.