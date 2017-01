De punta a punta

(Foto: Milenio/Esférico)

Santos no pudo con su primera tarea que era derrotar a un equipo prácticamente 'B' de Tigres, las oportunidades para liquidar las tuvo pero el tanto no cayó. Ya con plantel completo, José Manuel de la Torre envió como titulares a los artilleros, el charrúa Jonathan Rodríguez y el exveracruzano Julio Furch, flamante refuerzo. Aquí es donde nos preguntamos ¿quién aportará más?; Jonathan ya lleva una temporada en Torreón siendo junto con Izquierdoz lo más rescatable y valioso, nos mostró tener una técnica envidiable, sacrificio, rapidez, drible, excelente cabeceo, colocación y remate así como el olfato de gol, mientras que Julio Furch, por lo que le vimos en su anterior club, nos demuestra que es un poco más limitado en cuanto a habilidad, mucho tiene que ver su altura, pero la efectividad no se le discute, es muy bueno para la cobertura de jugadas, retrasamiento, habilitación de ellas, y desde luego la definición.

Una visión de espaldas de cara al marco que favorece la entrada de los volantes para ser una oportunidad más. El 'Chepo' de momento no se la complica y coloca a ambos de titular en el esquema, veremos qué tal funcionan ambos, si no seguramente, quien mejor se desempeñe se quedará en la titular, mientras que el otro aguardará oportunidad.

Recordemos que Djaniny Tavares es un jugador que de igual forma se puede acomodar como delantero centro, sin embargo el estratega lo cuenta de inicio como volante por derecha, dándole plena confianza a los otros dos atacantes. El plantel no es muy basto que digamos, el proyecto va encaminado de igual manera a ofrecer oportunidades para la cantera que se viene trabajando bien desde hace tiempo.

Lo más probable es que se repita alineación en la presentación ante su gente frente a los Tiburones Rojos, y los delanteros de la Comarca son jugadores a seguir muy a detalle durante el encuentro, la sequía de gol fue muy frecuente el certamen pasado y no tienen en mente repetir campaña con la misma dificultad.