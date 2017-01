'Tuca' tranquilo tras la victoria frente al América

(Foto: Tigres Oficial)

Con su primera victoria en el torneo el pasado sábado frente al América, Ricardo Ferretti expresó que ese triunfo dará seguridad a Tigres para continuar en el Clausura 2017 de la mejor forma y así terminar en los primeros cuatro puestos que otorgan ventaja en la liguilla.

“Nos falta mucho, el nivel fue adecuado para este partido, pero nosotros debemos seguir pensando en trabajar y mejorar siempre, en un partido hay cosas que son positivas, otras que tenemos que mejorar, ese nuestro pensamiento; el resultado es bueno, volvemos a ganar un partido y esto nos debe dar la confianza y las ganas para trabajar más”, declaró el ‘Tuca’ en rueda de prensa este lunes.

El estratega brasileño mencionó que la ausencia de Nahuel Guzmán en la portería del conjunto felino no cambia su planteamiento, pues confía plenamente en el fondo de su plantilla, así como en su arquero suplente Enrique Palos.

“En realidad no cambia mucho, porque siempre les he dicho que todos tenemos un trabajo general y la posición de portero es una cosa muy específica, hay un entrenador de porteros que se dedica a cuatro o cinco elementos, entonces su trabajo es mucho más específico que el de la gente de cancha; además, Palos es un jugador de mucha capacidad, no hay que olvidar que en 2011 era nuestro portero y fue Campeón”.

El técnico universitario se mostró tranquilo pese a la baja de su portero titular, pues sabe que en el tiempo que el argentino esté fuera, la portería estará en buenas manos.

“Yo no tengo ninguna preocupación, (Palos) es un elemento que tiene una posición difícil porque sólo compite por un puesto, es muy complicado ver a un elemento que todos los días está buscando una oportunidad, y uno esperaría que cuando gane su oportunidad no sea en estas circunstancias, que se lastime un compañero para que tú puedas jugar, lo ideal es que tú la ganes haciendo muy bien lo tuyo todos los días, porque la mejor competencia es contra ti mismo y cuando más te superas más oportunidad tendrás de obtener el premio”.

Además, Ferretti señaló que el delantero André-Pierre Gignac y el mediocampista Guido Pizarro no tuvieron en la práctica de hoy por un cuadro gripal y una sobrecarga muscular respectivamente, pero espera que estén a tope para su siguiente encuentro.

“André tiene un cuadro gripal muy importante, y Guido en el juego pasado salió un poco con recarga de la pierna y preferimos hoy darle un descanso entre comillas, porque estos jugadores están en el gimnasio haciendo otro trabajo, el cual no afecte su estado físico para que mañana estén lo mejor posible”.

Finalmente, y como nos tiene acostumbrados, el ‘Tuca’ mencionó que los jugadores deben ayudar a los árbitros y dejar de “hacer mariconadas”, para sacar ventaja a partir del engaño, ya que esta situación solo promueve la mediocridad y obstaculiza el crecimiento del balompié en nuestro país.

“El día que nosotros erradiquemos esto (fingir faltas), todo va a fluir mucho mejor. Nosotros tenemos que mejorar, tenemos que apoyar no tanto al árbitro, al futbol”.