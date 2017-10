Consideró el 'Tuca' que Tigres todavía tiene mucho por mejorar

(Foto: Campo Deportivo)

Luego de conseguir un buen resultado en la Jornada 14 del Apertura 2017, Tigres ya inició su semana preparando el siguiente choque dentro del certamen, el cuál será visitando la cancha del Estadio Azul para medirse al Cruz Azul de Paco Jemez el próximo sábado en punto de las 17:00hrs.

En conferencia de prensa, el estratega del cuadro felino, Ricardo Ferretti, habló sobre el momento que vive su equipo y aún hay secuelas de lo que fueron los abucheos del duelo ante Veracruz.

“No creo que haya pegado en el orgullo, no tuvimos un buen partido y punto. Lo reconocemos y buscamos hacer mejor las cosas pero no necesitamos que la gente nos diga para que nosotros sepamos que no hicimos las cosas adecuadamente. Somos personas trabajadoras muy autocríticos”.

Sobre el cómo se encuentra la escuadra felina, el ‘Tuca’ manifestó su óptica: “No lo veo en el nivel, creo que es un grupo que puede hacer y debe de buscar mejorar en todos los aspectos. Tuvimos un partido que ganamos, no nos agradó a nadie y después vs Toluca vi una gran mejoría. Somos un grupo que semana a semana buscamos hacer las cosas bien, no podemos quedar siempre con el resultado nada más”.

Posteriormente Ferretti abundó en el tema: “Si nosotros podemos mantener esta mentalidad de querer ser mejor día tras día, yo creo que podemos lograr algo importante en este torneo”.

Tigres se ubicó una vez más en la tercera posición de la tabla general y se encuentra muy cerca de lograr la clasificación matemática a la Liguilla del balompié nacional, donde en estos momentos ya se encuentra clasificado el rival de la ciudad: los Rayados de Monterrey comandados por Antonio Mohamed que no han dejado ir el liderato general.

Cabe destacar que los felinos tienen todavía un partido pendiente ante el Atlas que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Jalisco en próximas semanas.