Ricardo Ferretti: "No podemos confiarnos"

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca / VAVEL México)

Resultado importante el que consiguió la escuadra de Tigres en el duelo de Ida de los Cuartos de Final ante los Esmeraldas del León con marcador de 1-1. Ahora los auriazules cerrarán en casa con el apoyo de su gente en búsqueda del pase a las Semifinales.

Ricardo Ferretti, estratega del conjunto regiomontano, consideró que no hay nada decidido todavía en la serie y que buscarán ir con todo en el duelo del fin de semana: “Sigo pensando en que la moneda está en el aire, no podemos confiarnos, León es un gran equipo, tiene un gran entrenador, es un equipo que tanto de local como de visitante juega bien al futbol, no debemos confiarnos, inclusive tenemos que mejorar en varias cosas”.

Sobre el gol de visitante, cuestión que ahora le permite tener un poco más de calma, el ‘Tuca’ comentó lo siguiente: “No sé qué piensen de manejo de partido, si piensan que es cambiar ciertas cosas y echarnos para atrás, no, debemos pensar que el siguiente partido está 0-0, así de sencillo. Hay que buscar mantener el cero en contra y buscar un gol que nos dé más tranquilidad y así sucesivamente”.

“Mejoramos, naturalmente cada juego es distinto, estamos en una Liguilla, tengo un grupo de jugadores que saben de lo que se tratan estas fases. Tenemos que hacer valer ciertas cosas pero como dije inicialmente, no podemos confiarnos” agregó Ferretti sobre el desempeño de sus elementos.

El encuentro de Vuelta se disputará este sábado en el ‘Volcán’ en el tradicional horario regiomontano de las 19:00hrs. Tigres requiere ganar por cualquier marcador o inclusive podría avanzar con un empate sin goles. A partir del 2-2, cualquier igualada en adelante le beneficiará a los Esmeraldas del León para avanzar a la siguiente fase de la Liguilla del Apertura 2017.