Decepcionado Eduardo Coudet de su equipo

Foto: Vavel México.

Transcurrieron más de treinta minutos para que el técnico de Xolos, Eduardo Coudet, saliera a la rueda de prensa post partido, donde Tijuana cayó 3-0 ante Rayados de Monterrey.

Son tres partidos de Liga MX en los que el club no ha podido marcar gol, y por el contrario, ha recibido seis anotaciones en contra.

"Veo en el campo muy pocas cosas de las que trabajamos en la semana, veo muchísimos errores graves, conceptuales", dijo Coudet. "Hay una falta de rebeldía y de juego importante, no estoy para nada conforme".

"Me sorprende que el equipo se desempeñe de esta manera por lo que se les ve trabajar en la semana y por lo que uno pregona. Intentamos ser un equipo ofensivo, dinámico, constantemente ponemos mucha gente de buen pie y características ofensivas; hoy me decido por Arreola, Corona, Malcorra, dos puntas, tratamos de pasar coordinadamente con un lateral en ataque y aún así no hemos generado situaciones de gol".

"No puedo ser hipócrita, no me gusta nada cómo juega mi equipo"

"El técnico fue muy puntual en su mensaje. "Me preocupa porque no es solamente hoy. Lo único que digo es que hay que trabajar y que tenemos que cambiar muchísimo. Este equipo como se está desempeñando dentro del campo, no me siento identificado en mi manera de pensar, debo de trabajar para formar un equipo con el cual yo me vea reflejado".

"No me asustan las derrotas porque pueden suceder, pero de otra manera. (Estoy) Preocupado porque tengo que ver qué pasa, cuando uno está en la semana trabajando el mensaje llega, lo que los jugadores trasladan al cuerpo técnico es que están felices con la manera de trabajar, pero no se ve reflejado a la hora del juego. No puedo ser hipócrita, no me gusta nada cómo juega mi equipo".

Foto: VAVEL México

Tras salir abucheado y al ser preguntado por la molestia de los aficionados en redes sociales, Coudet concluyó que "hay gente que no está contenta con el equipo, con todos, conmigo también porque soy el que lleva la idea al campo. Tenemos que ser muy críticos ante esta situación lo antes posible".