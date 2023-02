Con el intercambio de jugadores entre Los Ángeles Lakers, Utah Jazz y Minnesota Timberwolves, el mexicano Juan Toscano-Anderson fue enviado al Jazz.

Luego de una temporada complicada para el mexicano, su pasó por los Lakers llegó a su fin este miércoles cuando los angelinos informaron que este se marcha al Jazz donde tratará de tener más minutos y seguir mostrando su calidad.

Juan Toscano-Anderson se va de los Lakers promediando 2.7 puntos, 2.0 rebotes y 0.8 asistencias por partido, disputando 12.2 minutos por partido y viendo acción en 30 de los 55 juegos de los Lakers. El mexicano no logró destacar en el equipo angelino y desde hace unas semanas ya no era parte de la rotación activa del equipo, este se tenía que conformar con los minutos en los que ya hay un ganador definido y entraba con el equipo reserva para aprovechar los últimos minutos. Desafortunadamente, este no logró mostrar el gran juego que dejó ver con los Golden State Warriors y que lo llevaron al equipo angelino.

Nueva aventura

Con su llegada al Utah Jazz, el alero mexicano tratará de aprovechar esta nueva oportunidad para hacerse de minutos y sumar su juego defensivo al equipo.

Toscano llega al equipo de Utah con el objetivo de suplir la baja de Jarred Vanderbilt y aportar defensivamente y con tiro a distancia. La nueva función del mexicano será aprovechar los minutos en los que Lauri Markkanen no pueda estar en la duela y tendrá que competir por minutos frente a Kelly Olynyk y Simone Fontecchio. Donde más se espera que JTA pueda mostrar su calidad es en su juego defensivo y con su tiro exterior, el alero mexicano llega con un 21% de triples.

El mexicano cuenta con un contrato que vence al final de esta temporada, por lo que será fundamental para él aprovechar esta oportunidad con el Jazz para recibir una renovación de contrato de cara a la siguiente temporada.