¡Sigue la dinastía! Chiefs remontan a Eagles y ganan su tercer anillo de Super Bowl

Los Kansas City Chiefs demostraron que vale más tener al mejor jugador de la liga que una sólida defensiva, debido a que de la mano de Patrick Mahomes le remontaron a los Philadelphia Eagles para derrotarlos 38-35 en el Super Bowl LVII de la NFL.

Las primeras ofensivas de ambos conjuntos fueron muy sólidas y dieron una probadita de lo que iba a suceder en la noche. Primero Philadelphia con un ataque demoledor que terminó con el corto acarreo de Jalen Hurts para el touchdown; Kansas City contestó de la misma forma en el envío de Mahomes a Travis Kelce de 18 yardas.

Minutos después, Harrison Butler se convirtió en villano al fallar un gol de campo de 42 yardas a finales del primer periodo, por lo que los Eagles se pusieron a trabajar y Hurts conectó con AJ Brown para retomar la ventaja.

La defensiva de Kansas City dio un golpe de autoridad al robarle el balón a Hurts y devolverlo a la zona de anotación gracias a Bolton, pero su alegría no les duró mucho con el segundo touchdown de Hurts y un gol de campo antes del descanso para el 24-14.

