Undertaker regresa al ring en WWE NXT

La super estrella del salón de la fama de WWE, The Undertaker, volvió a aparecer en el show semanal de la empresa, mejor conocido como NXT, para atacar a Bron Breakker tras su lucha ante Carmelo Heyes, donde también estuvieron presentes las míticas figuras de John Cena y Paul Heyman.

NXT fue tendencia luego del emocionante cierre que tuvo el día de ayer cuando Bron Breakker intentó atacar a Carmelo Heyes con una escalera, sin embargo, el ataque fue impedido por John Cena, para que después el marine se fuera al backstage con Solo Sikoa, sirviendo de distracción para que Carmelo aplicará su finisher y se hiciera con la última victoria de la noche.

No obstante, las emociones no pararían ahí. Bron Breakker continúo asaltando a Heyes y en una promo donde mencionó ser el único "badass" de WWE, el mítico "deadman" hizó su aparición dentro del performance center.

OH MY GOD IT'S THE UNDERTAKER!!!#WWENXT pic.twitter.com/0v4UQ329Ou