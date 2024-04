La noche 2 de Wrestlemania 40 fue un éxito total, con muchas emociones dentro de una velada para el recuerdo, los fans del universo de la WWE se fueron contentos con el resultado final, Cody Rhodes terminaba su historia, en una serie de eventos épicos, poniendo fin el reinado de Roman Reigns.

Foto: WWE

Resultados de la noche 2

Seth Rollins vs Drew Mcintyre | Lucha por el campeonato mundial pesado

El primer combate fue por el campeonato mundial pesado, con un invitado especial en la mesa de comentarios, CM Punk. Ambos atletas entraron con entradas especiales, la lucha fue una locura, una Claymore intentó sorprender al campeón, algunos Pedigree y pisotones no fueron suficientes para el arquitecto, con los conteos llegando a dos.

Drew Mcintyre buscaba al de Chicago para provocarlo, pero algo que le iba salir caro después. Con una Claymore final, el guerrero escoses se coronaba como el nuevo campeón. Un Seth se iba llorando, Drew no lo podía creer, dedicando su triunfo a su esposa.

Al final del acto que pocos esperábamos, Mcintyre se dirigió a la mesa de comentarios para celebrarle a Punk, pero CM Punk le daba una lección, dejándole todo servido a Damian Priest. El puertoriqueño canjeó su maletín, siendo el nuevo campeón mundial pesado.

Bobby Lashley, Montez Ford y Angelo Dawkins vs The Final Testament

Una lucha que fue ganada por Bobby Lashley, junto con Montez Ford y Angelo Dawkins, derrotando al equipo de Karion Kroos. Además, tuvimos dos actuaciones especiales, Bubba Ray Dudley como el árbitro invitado especial en estas reglas callejeras estilo filadelfia y en la mesa de comentarios estuvo Snoop Dogg.

Foto: WWE

LA Knight vs AJ Styles

Una rivalidad picante que terminó en el magno evento, con una lucha que vivió de todo, locura de ambos para terminar a su rival. Pero la victoria fue para la mega estrella La Knight.

Foto: WWE

Logan Paul vs Kevin Owens vs Randy Orton | Lucha por el campeonato De los Estados Unidos

Una triple amenaza única, las alianzas fueron destruidas, la emoción estuvo con el jefe, Logan Paul siendo el ganador de esta lucha, con una ayuda del influencer, Speed que lo salvó de una patada de Randy Orton, pero el mismo youtuber se llevó un RKO en la mesa de comentarios.

Owens había recibido el apoyo de Sami Zayn, pero la víbora le hacía un super RKO, cuando buscaba el bombazo, Logan mandan afuera a Orton, con una plancha sapito Paul ganaba, continuando su reinado, celebrando por lo alto en medio del ring con su producto PRIME.

Iyo Sky vs Bayley | Lucha por el campeonato femenil

La rivalidad de amigas comenzó, Bayley la favorita de los fans, llegó en modo diosa egipcia, Iyo apareció con todo su poder, siendo dominadora, buscando hacer daño la pierna de su ex amiga, Bayley con adversidades que le impedían dar un gran combate, logró obtener la cuenta de 3 y romper el reinado de su ex amiga, siendo nueva campeona.

Foto: WWE

Evento estelar: Roman Reings vs Cody Rhodes | Lucha por el campeonato Universal Indiscutible de la WWE

El Estadio Lincoln Financial Field se puso de pie para reconocer ambos gladiadores, el evento estelar era lo que los fans deseaban, iniciaba con intercambios de goles, el corazón se detenía en los asistentes, los conteos a solo dos segundos, salvaban a Roman y Cody. Las lanzas, los cruces de caminos no daban resultados.

Las acciones se iban afuera del ring, buscando tener más terreno, siendo más dominante el jefe tribal, pero la pesadilla americana usaba su resistencia, siendo un guerrero.

Las intervenciones de Jimmy Uso, Solo Sikoa por parte de The Bloodline, fueron atacadas por Jey Uso, el regreso del campeón, John Cena, salvando a la buena acción de Rhodes.

Pero The Rock y Cena se fueron con todo, pero las sorpresas no paraban, The Undertaker apareció para ponerle un fin al jefe final, The Rock.

Roman Reigns se iba con todo con Rollins, como último acto el jefe tribal intentaba hacer una lanza fina, pero Rhodes tuvo mejor reacción, el cruce de caminos y conteo de 3, siendo todo en esta lucha.

Los fans se volvían locos, la gente de los vestidores, la familia de Rhodes salían a darle un abrazo, palmadas, felicitaciones a Cody. Si señores, se terminó la historia en la vitrina de los inmortales.

Seth Rollins, CM Punk, John Cena, Randy Orton, familia, Triple H, reconocían y felicitaban al nuevo campeón. Con esto se terminó el gran evento de la noche 2.

Foto: WWE

Cody Rhodes mañana debe presentarse en RAW, para el día uno de su reinado como campeón. Además, asistir a programas locales para promocionar su nuevo capítulo.

Al final de toda la celebración, los personajes protagonistas salieron a hablar con los medios de comunicación, agradeciendo su presencia de los fans, en uno de los mejores eventos de Wrestlemania 40.