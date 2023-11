Leclerc le arrebató la segunda posición a Checo Pérez en el GP de Las Vegas

Checo termino la primera carrera del Gran Premio de Las Vegas como tercero en la parrilla después de tener una batalla intensa con Charles Leclerc. Siendo un final de película en la última vuelta donde el Ferrari rebasara al monoplaza de Red Bull.

En esta primera edición del circuito callejero de Las Vegas fue un éxito total, pese a los horribles errores de planeación de la organización, desde el inicio de semana en los libres, pero en la clasificación hasta llegar a la carrera vimos una carrera muy competitiva, donde la parrilla se modificó en muchas posiciones con Charles, Rusell y Max cambiando de posiciones. Con Lando Norris siendo el único que abandonara la carrera. Las condiciones no eran las mejores para que los monoplazas tuvieran algunos incidentes. Para el mexicano fue un gran resultado junto con Verstappen que lograron el doble podio.

Sergio inicio en la posición 11, siendo un inicio complicado por la lucha con Lewis Hamilton y Carlos Sainz. Pérez inicio superando a sus rivales dentro de la vuelta 16, para llegar a la octava posición. Aunque por los errores, choques del resto de pilotos, Checo llego a la cuarta posición en la vuelta 18, fue hasta la 22 que logro el segundo lugar, batallando con Charles por ese primer lugar. Max estaba muy atrás, pero retomo lugares y apretó la competición.

Dentro de las últimas 10 vueltas, los Red Bull dominaban las primeras dos posiciones, con Max siendo el líder, parecía que Pérez iba terminar en segundo lugar, pero un error del tapatío y una brillante estrategia de Charles rebasaría a Sergio para terminar en segundo lugar. La bandera a cuadros llegaba para la victoria de Max en el primer Gran Premio de Las Vegas.

Con este resultado Checo Pérez termina como subcampeón de la Formula 1, el primer mexicano en lograrlo.

La próxima carrera será en Abu Dabi el domingo 26 de noviembre a las 7 horas en el Circuito Yas Marina, siendo la última carrera de la temporada.

Checo Pérez fue presentando de manera cómo Boxeador, donde vivió un momento incomodo el piloto de Red Bull.

