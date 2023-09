Previa GP de Italia 2023: Monza es para Ferrari

Continúa la temporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Monza para el Gran Premio de Italia 2023 y estas son las cosas que necesitas saber antes de la carrera.

¿Cuál es el Circuito?

El Circuito Internacional de Monza será donde se realice la décimo cuarta carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1, esta será la edición 91 en que se desarrolle este Gran Premio. El circuito cuenta con una longitud de 5.793 kilómetros, además de 11 curvas y 2 zonas de DRS, este fue inaugurado en 1922. Para esta carrera, se realizarán 53 vueltas para definir al ganador del Gran Premio de Italia.

El último ganador del Gran Premio de Italia fue Max Verstappen con un tiempo de 1:20:27.511 en la temporada pasada, al piloto de Red Bull lo acompañaron George Russell de Mercedes y Charles Leclerc de Ferrari.

¿Cómo partimos mañana?

Durante la clasificación no tuvimos ningún incidente, en la Q1 se quedaban fuera Lance Stroll, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Pierre Gasly y Guanyu Zhou. Para la Q2, la pista se mostraba en grandes condiciones y el clima era idóneo para que la clasificación se llevará a cabo. En la Q2 se quedaban fuera Logan Sargeant, Valterri Bottas, Niko Hulkenberg, Liam Lawson y Yuki Tsunoda. En esta parte de la clasificación Lewis Hamilton se quejaba constantemente de la falta de agarre de sus neumáticos, lo cuál lo llego a afectar en la Q3. El resto de la clasificación no se vío afectado por ninguna cuestión climática. La sorpresa vino cuando Max Verstappen derrapo en su monoplaza quitandole toda posibilidad de lograr la pole position. No obstante, la clasificación terminó sin problema alguno dejando a Carlos Sainz Jr. como líder de la carrera, seguido de Max Verstappen y Charles Leclerc en tercero. Por otra parte Sergio "Checo" Pérez partirá en el quinto lugar mañana.

Así quedó definida toda la parrilla de salida para el día de mañana en el Circuito de Internacional de Monza:

Foto: F1

¿Qué pasó entre carreras?

Una de las noticias más importantes de este periodo fue la renovación de George Russell y Lewis Hamilton con el equipo Mercedes hasta 2025. Otro detalle que tendremos es que el equipo de Alfa Romeo presentará un diseño especial para esta carrera, así que estén atentos. Por otra parte, Daniel Ricciardo seguirá fuera luego de que fracturó la mano en las prácticas del Gran Premio de Países Bajos y tampoco podrá estar en el Gran Premio de Italia, su lugar será sustituido por Liam Lawson en el resto del fin de semana del Circuito Internacional de Monza.

¿A qué hora inicia la carrera?

El Gran Premio de Italia se realizará el domingo 3 de septiembre con los siguientes horarios en diferentes países:

7 horas en México

9 horas en Estados Unidos (ET)

8 horas en Ecuador, Colombia y Perú

9 horas en Bolivia y Venezuela

10 horas en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

14 horas en España

¿Favorito?

El favorito para esta carrera es Charles Leclerc, quién largará en el primer puesto con una posición cómoda y defendiendo su posición para lograr sumar la mayor cantidad de puntos. Pero habrá de seguir de cerca a Lando Norris, quién ha mostrado mejoras carrera a carrera y a Sergio “Checo” Pérez que presionará fuertemente desde la salida para hacerse del primer puesto. Tampoco podemos descartar a Max Verstappen que iniciará en la sexta posición y aprovechará la velocidad de su Red Bull para lograr una victoria más. No te pierdas el Gran Premio de Italia a través de la señal de VAVEL.