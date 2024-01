Ricardo Pinto regresará a los Diablos Rojos del México

Apenas va una semana del año y los Diablos Rojos del México ya se pusieron a trabajar pensando en la temporada entrante, pues se hizo oficial el retorno del lanzafuegos venezolano, Ricardo Pinto. El pitcher de 29 años de edad estará presente nuevamente en el "Diamante de Fuego" representando a los Diablos Rojos desde la lomita en Abril.

Su estadía en 2023

Ricardo Pinto empezó su aventura en la Liga Mexicana de Beisbol con los Tecolotes Dos Laredos luego de haber llegado como agente libre a la novena binacional, sin embargo, fue en la fase final de la temporada regular cuando los "pingos" se hicieron de los servicios del chocolatero, teniendo participación en nueve ocasiones, siendo cinco de esas veces donde comenzó como abridor y registró un récord de 3-2 con 3.34 de efectividad en temporada regular.

Con este anuncio oficial, Ricardo Pinto se une a la lista de 8 elementos extranjeros que están confirmados para la temporada 2024 de los Diablos Rojos del México, reforzando de manera extraordinaria el bullpen, uno de los factores que más peso en los playoffs más recientes para que los capitalinos no pudieran avanzar a la serie de campeonato de la zona sur.

Foto: @DiablosRojosMX

¿Cuándo inicia la Liga Mexicana de Beisbol y el primer juego de los Diablos Rojos del México?

Una nueva aventura en el "Rey de los Deportes" dará inicio el siguiente jueves 11 de abril del presente año cuando los Diablos Rojos del México inauguren junto con los actuales campeones, los Pericos de Puebla, la primer serie de la temporada que se celebrará en el Estadio Hermanos Serdán. Las demás series se pondrán en marcha del 12 de abril al 14 de abril con los siguientes duelos:

Chihuahua vs Unión Laguna, Durango vs Saltillo, Tijuana vs Monterrey, Jalisco vs Aguascalientes, Monclova vs Dos Laredos, Veracruz vs Oaxaca, Campeche vs Tabasco, Yucatán vs León y Querétaro vs Tigres.