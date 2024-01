De los Diablos Rojos del México a los Texas Rangers, Ángel Arredondo

El beisbol mexicano sigue teniendo grandes sorpresas y es que después de haber debutado, convertirse en el pelotero más joven en conectar un hit y haber formado parte del roster 2023 de los Diablos Rojos del México a los 16 años, Ángel Arredondo viajará con los Texas Rangers para iniciar su camino rumbo a las Ligas Mayores de Beisbol.

¡BUENA SUERTE ÁNGEL! 🤩



El parador en corto (SS), Ángel Arredondo firmó a sus 17 años con los #Texas #Rangers para formar su camino rumbo al Big Show ⚾️🔥.



¡De los Diablos Rojos del México para el Mundo! 👏👹 pic.twitter.com/nCv9WWcIjL — VAVEL Escarlata (@VAVEL_DiablosR) January 15, 2024

El anunció fue hecho el día lunes 15 de enero en las instalaciones del Estadio Alfredo Harp Helú, en donde el pelotero mexicano dio unas palabras de agradecimiento y despedida a la organización, luego de haber recibido la confianza para estrenarse en los Diamantes profesionales.

Foto: @DiablosRojosMX

Contento y nervioso

Ángel Arredondo comentó lo contento que le puso esta noticia debido a que es significado de todo el trabajo que ha realizado a lo largo de los años, haciéndole sentir muy satisfecho por todo lo realizado.

“Estoy muy contento, nervioso y estoy muy agradecido con ambas organizaciones”. Es un día muy especial porque se está reflejando el trabajo que he estado haciendo por muchos años y eso me hace sentir muy satisfecho. Ha valido la pena todo el sacrificio que he hecho, desde dejar a mi familia hasta las cosas que he hecho para cuidarme”, comentó ante la prensa.

Asimismo, expreso lo importante que fue en su carrera deportiva jugar en la Liga Mexicana de Beisbol.

“Sí hay un cambio mental y físico en mi, creo que estoy más maduro como pelotero, jugar en la LMB me permitió tomar mucha experiencia y eso me hace sentir que estoy más maduro dentro del terreno y yo creo que eso me va a ayudar mucho para lo que viene en mi carrera”., dijo ante los medios.