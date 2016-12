O ano em revista : Janeiro

| Foto: Sputnik Internacional

Início do ano, Mercado de Transferências a Gala da FIFA e o Campeonato... Janeiro foi um mês em cheio no que toca a novidades no Mundo do Futebol e hoje vamos recordar alguns dos acontecimentos mais importantes do mês.

O Melhor do Mundo

A 11 de Janeiro, a Gala do Ano mais aguardada por todos os amantes do Futebol distiguiu os melhores do ano em cada categoria. Lionel Messi acabou por ficar com o galardão mais apetecido da noite, mas é importante recordar que o Argentino estava a disputar o troféu com o brasileiro Neymar e o astro português Cristiano Ronaldo.

Não foi surpresa para ninguém a vitória do avançado do Barcelona, mas a verdade é que não foi ele o único vencedor da noite. Recordemos:

Carli Lloyd - Bola de Ouro Feminina

Wendell Lira - Prémio Puskas

Luis Enrique - Melhor Treinador

Jill Ellis - Melhor Treinador Futebol Feminino

Clubes e jogadores que apoiam refugiados - Prémio Fair Play

Equipa do ano FIFA - Manuel Neuer, Dani Alves, Sergio Ramos, Thiago Silva e Marcelo, Luka Modric, Andrés Iniesta e Paul Pogba, Neymar Jr, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Pep Guardiola

Do Barcelona para o Bayern de Munique e do Bayern para.... O Manchester City. Esta foi a notícia que agitou tudo e todos no Mercado de Transferências.

O técnico espanhol somou títulos em todos os clubes por onde passou e a notícia foi sendo especulada ao longo de todo o mês, mas só no dia de Fecho é que ficou confirmada. Ainda assim, ficou salientado pelos responsáveis do clube inglês que a transferência só seria feita no final da temporada e que só a partir dessa mesma altura é que Pep iria substituir Pellegrini.

No entanto, a notícia da mudança de Carlo Ancelloti para terras alemãs só ficou confirmada semanas depois pelo gigante alemão.

Entradas, saídas, trocas e mudanças

E se o Mercado de Inverno mexeu com as equipas técnicas, também no que diz respeito aos planteis houve mudanças... algumas drásticas, outras já esperadas, recordemos agora as alterações principais nos 3 grandes do Futebol Português.

Sporting

O dia tinha acabado de nascer e a verdade é que os adeptos do Sporting já entravam em choque. O colombiano Fredy Montero foi cedido aos chineses do Tianjin Teda por 5 Milhões de Euros. Para o lugar do avaçado chegou Hernan Barcos.... Um jogador há muito pedido por Jorge Jesus, que como se sabe, acabou por não se segurar em Alvalade.

Já nas chegadas é importante recordar as entradas de Coates (ex-Sunderland), Marvin Zeegelaar (ex-Rio Ave), Bruno César (ex-Estoril-Praia) e Rúben Semedo, que estava cedido ao Vitória de Setúbal. Na porta de saída estiveram Jonathan Silva (Boca Juniors), Marcelo Boeck (Chapecoense), Rosell (Vitória de Guimarães) e Tanaka (Kashiwa Reysol), todos por empréstimo.

Benfica

Dos três grandes, o clube agora tri-campeão foi o que menos agitou as contas. Contratou Grimaldo ao Barcelona B e Jovic ao Estrela Vermelha. Já nas saídas foi a vez de ceder Cristante ao Palermo e Djuricic ao Anderlecht.

FC Porto

Já o FC Porto, venceu Suk ao Sporting ( ex Vitória de Setúbal) e Marega e José Sá (ambos do Marítimo), Chikhaoui (ex-Sochaux) acabou também por fazer parte das contas de entradas no clube azul e branco. Nas saídas, o destaque foi para Imbula que passou a fazer parte das contas do Stoke City por 24 Milhões de Euros.

Está visto que o mês de Janeiro trouxe grandes novidades no panorama desportivo Nacional e Internacional, mas o Ano em Revista do Vavel Portugal ainda agora começou.... Temos 11 meses pela frente ainda! Fiquem desse lado que amanhã estaremos de volta com os destaques do mês de Fevereiro.