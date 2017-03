Barcelona: Luis Enrique deixa o clube espanhol no final da época

Luis Enrique deixa o Barça no final da época // Foto: David Ramos/Getty Images Europe

O técnico Luis Enrique, que comanda os espanhóis do Barcelona desde 2014, anunciou esta quarta-feira a sua retirada do clube no final da época, altura em que o seu contrato tem termo. O anúncio surgiu na sequência da vitória ao Sporting de Gijón, por 6 bolas a 1, tendo aproveitado o técnico a conferência de imprensa para informar a sua decisão, que classificou como "muito difícil, mas meditada".

Recorde-se que, no comando do Barcelona, o técnico conta com registos incríveis, tendo conquistado duas Ligas Espanholas, duas Taças do Rei, uma Supertaça espanhola, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes, encontrando-se atualmente como o primeiro classificado da tabela classificava espanhola, com 57 pontos. Confira as declarações do técnico:

"Aproveito para acabar a conferência de uma forma diferente: anuncio que não serei o treinador do Barcelona na próxima época. É uma decisão muito difícil, mas meditada, muito pensado, e penso que tenho de ser fiel e justo com as minhas ideias", afirmou, acrescentando ainda que o motivo da sua decisão é a maneira como vive a profissão, o que significa "muito poucas horas de descanso, para desligar".