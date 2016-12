O Ano em Revista : Julho

Fonte: Sputnik Internacional

Ainda que sem ter contado com qualquer competição de clubes ao mais alto nível, Julho foi um dos meses fortes do mapa futebolístico internacional. Depois de termos visto as principais novidades ocorridas nesse mês, chegamos agora ao final de Dezembro com fortes recordações de vários grandes eventos, todos eles no que concerne às selecções nacionais.

Portugal conquista o Euro 2016

O mês de Julho foi histórico para a história do Futebol Português | Foto : Facebook Oficial Selecções de Portugal

A mais importante de todas elas terá certamente sido a conquista do Euro 2016, especialmente quando é sabido que o certame foi conquistado por Portugal. Uma inédita conquista nacional que elevou o talento de 23 conquistadores entre os quais se destaca, como é hábito, a genialidade do já novamente premiado como Bola de Ouro deste ano, Cristiano Ronaldo, mas também pedras basilares como Pepe. Ao contrário do que havia sucedido no Mundial 2014, os dois craques do Real Madrid não surgiram em prova com qualquer limitação física, o que ajudou a fazer a diferença.





França conquista o Euro sub-19

Se ao nível sénior Portugal conseguiu suplantar a França na final, num outro Europeu, mas ao nível Sub-19, os gauleses lograram mesmo obter o ceptro numa competição da qual a equipa portuguesa também fez parte, com o mérito de ter vencido num terreno que habitualmente lhe é hostil, a Alemanha, depois de também a selecção principal ter afastado a rival germànica antes de chegar à famosa final de Paris vencida pela Selecção Nacional. No final de ambas as histórias, França campeã europeia sub-19, Portugal campeão europeu sénior.

Brasil conquista Mundialito de Futebol de Praia

Tal como no escalão sub-19, o sucesso português não se transportaria para a variante de Praia na qual a equipa lusa, campeã mundial em título, não foicapaz de impedir o retorno do Brasil às grandes conquistas ao ter vencido o Mundialito, prova disputada na Praia de Carcavelos, no concelho de Cascais. Apesar da qualidade demonstrada por Portugal, o Brasil venceu a prova com total mérito - bastaria assistir à intensidade e qualidade de jogo apresentados nos treinos realizados no areal de Carcavelos, indiciando o que sucederia nos dias seguintes. Aspecto comum às três competições: Portugal esteve na discussão de todas elas…