Oficial: Carlos Xistra é o árbitro do Benfica x Porto

Google Plus

Xistra é o dono do apito para o clássico

O árbitro natural de Castelo Branco, Carlos Xistra é o escolhido para arbitrar o clássico do próximo sábado. O juiz luso tem 43 anos e esta época já apitou mais de 20 partidas em que duas delas foram em duelos do FC Porto e apenas uma do SL Benfica.

Em termos disciplinares Xistra é experiente e tem uma média de 5 cartões amarelos por jogo. O apito de Xistra já não arbitrava um jogo desta responsabilidade desde o derby Benfica x Sporting de 2015 mas é uma escolha acertada para que o espectáculo seja o mais pacifico possível.