Sporting x Benfica : expectativas falhadas

Era o jogo do tudo ou nada para o Benfica, mas matematicamente uma vitória ainda ajudaria o Sporting a sonhar... O resultado não foi além do empate e bastaram os remates certeiros de Adrien Silva e de Lindelof para fazer o resultado final.

3 minutos chegam e sobram

Com Jefferson e Paulo Oliveira de regresso ao centro da defesa, Jorge Jesus sabia que podia travar as novidades de Cervi e Rafa na companhia a Mitroglou e a realidade é que não foi preciso muito tempo para ver as bancadas de Alvalade festejar.

Adrien Silva voltou a marcar de grande penalidade

Aos 3 minutos de jogo e depois de um mau atraso da defesa encarnada para Ederson, o guarda-redes encarnado viu-e obrigado a travar Bas Dost para evitar o pior. O que não evitou foi mesmo o castigo máximo que Artur Soares Dias impôs.

Chamado a marcar, Adrien Silva bateu para um lado, Ederson foi para o outro. 1-0 para a equipa da casa ainda antes dos 5 minutos de jogo foi como um balde de água fria para os mais de 2 mil adeptos encarnados presentes.

Até ao intervalo o jogo acabou por ser controlado pelos leões, ainda que depois da meia hora os encarnados fossem ganhando uma maior confiança para fazer frente ao meio campo e à defesa verde e branca.

Esperar para ver

Já na segunda metade, a história foi outra. Motivada por estar na frente do marcador, a equipa do Sporting foi somando oportunidade atrás de oportunidade, mas a verdade é que ou estava lá Ederson, ou então a pontaria de Bas Dost e Gelson deixava a desejar.

O tempo foi passando e no primeiro lance de bola parada, o Benfica marcou. Estávamos aos 66 minutos. Na sequência de uma falta sobre Salvio, Lindelof foi chamado a pontapear a bola e não deu hipótese a mais ninguém de tentar. Rematou forte e colocado para o fundo das redes de Rui Patrício que acabou mesmo por ficar mal na fotografia. Na repetição do lance conseguimos perceber que o internacional português fica com a sensação de que a bola iria para fora...

O Benfica empatou o jogo aos 66'

Até ao final, não há muito mais a contar. Os lances e a oportunidades acabaram divididos e a verdade é que nada mais havia a fazer: 1 ponto para cada lado.

Com este resultado o Benfica consegue segurar a liderança do Campeonato por mais uma jornada independentemente do resultado do FC Porto com o Feirense. Já o Sporting fica assim a 4 pontos do FC Porto e a 8 dos encarnados.