Vitória SC 2013: À conquista do Jamor

A época 2012/2013 foi de glória para o Vitória de Guimarães, contra todas as expectativas os vimaranenses venceram a primeira Taça de Portugal na sua história e terminaram a Liga Zon Sagres em 9º lugar com 40 pontos alcançados ao longo das 30 jornadas, com destaque ainda para os melhores marcadores da equipa, Baldé e Soudani com nove golos cada um. Com um plantel renovado e com poucos recursos à disposição, a equipa do Minho contou com uma estrutura sólida composta pelo presidente Júlio Mendes e pelo director e ex-jogador do clube Flávio Meireles, que juntos reequilibraram as contas do clube sem esquecer o plano desportivo.

Uma estrutura que permitiu sonhar

O treinador Rui Vitória tem sido uma peça preponderante neste projecto e enfrentou as dificuldades económicas do clube apostando em jovens da equipa B e em velhas promessas que até então não tinham vingado no mundo do futebol.

Para enfrentar a época 2012/2013, Rui Vitória pôde contar com a segurança de Douglas na baliza, a dupla de centrais Paulo Oliveira N’diaye, que representava segurança e força nas marcações aos avançados. Ainda no sector mais recuado do terreno destaque para o capitão Alex, lateral experiente de 34 anos que foi importante para equilibrar uma equipa tão jovem como a do Vitória.

No meio campo André André, Tiago Rodrigues e Barrientos eram o cérebro da equipa e eram eles muitas vezes que promoviam transições rápidas para o ataque, onde se destacava o jovem internacional sub 21 Ricardo, o extremo foi fulcral na manobra ofensiva de Rui Vitória e tinha na velocidade e na imprevisibilidade técnica as suas melhores armas. O repentismo de Ricardo culminava na maior parte das vezes em assistências para os avançados Baldé e Soudani, que juntos marcaram mais de metade dos golos da equipa.

E tudo começou… com o Vilaverdense…

Vitória do Guimarães sobre o Belenenses (lusonoticias.com)

Decorria ainda o ano de 2012 e começava assim a campanha de sonho do Vitória de Guimarães na taça de Portugal. Em Dezembro, o Vitória começou por bater o modesto Vilaverdense por 6-1 e foi em ritmo de treino que carimbaram o passaporte para os 16 avos de final, onde receberam e venceram o Vitória de Setúbal por 3-2, numa partida difícil mas que culminou com a passagem justa à próxima fase.

Nos oitavos de final da prova, os vimaranenses receberam o Marítimo, numa partida com alto nível de dificuldade que terminou com a vitória por 2-1 para os da casa. No dia 16 de Janeiro de 2013, o Guimarães defrontou o Braga no empolgante derby do Minho, que dava acesso às meias-finais da taça de Portugal. Numa partida muito equilibrada a vitória acabou por sorrir ao Guimarães por 2-1 e todos começavam a acreditar que o Jamor estava cada vez mais perto.

A um passo de chegar à final, o Vitória deslocou-se até Lisboa para defrontar o Belenenses na 1ª mão das meias-finais e venceu por 2-0. Decorria já o mês de Abril de 2013 quando em pleno estádio D. Afonso Henriques o Guimarães bateu o Belenenses por 1-0 na 2ª mão, e assim garantir presença na tão ambicionada final do Jamor.

O Vitória depenou uma águia ferida

No dia 26 de Maio de 2013, o país parou para assistir a uma final entre dois históricos do futebol português, Benfica e Guimarães chegaram ao Jamor e defrontaram-se numa partida que ficou marcada pela vitória emblemática do Vitória de Guimarães. Depois de 5 finais perdidas, o Vitória alcançava assim o 2º troféu da sua história depois de ter ganho a Supertaça em 1988.

Esta partida ditou a perda de mais um título do Benfica e nem mesmo o golo de Gaitan ao 30min. evitou a festa de Soudani aos 79 e de Ricardo aos 81, que culminou numa reviravolta fantástica dos homens de Rui Vitória, premiando assim uma massa associativa fiel, que sempre acreditou na garra e na determinação da equipa em conquistar uma taça de Portugal para o seu palmarés.

Depois da glória, novo desafio para a época 2013/2014

Depois da vitória da taça de Portugal e depois de ter ficado em 9º lugar na Liga Zon Sagres, o interesse em Rui Vitória e nos jogadores vimaranenses acentuavam-se, o treinador chegou mesmo a ser hipótese para orientar o Benfica mas o presidente conseguiu segurar o técnico e assim enfrentar uma época de 2013/2014 na máxima força mantendo a estrutura técnica.

Para a nova época do Vitória, os responsáveis do clube depararam-se com dificuldades na construção da equipa. Os problemas financeiros continuavam e o presidente foi mesmo obrigado a abdicar de jogadores como Baldé, Soudani, Ricardo e N’diaye, jogadores estes que tinham sido decisivos na época 2012/2013.

Perante isto, Rui Vitória teve de construir uma equipa novamente de raiz e assim defrontar o Futebol Clube do Porto para a Supertaça sem ter uma base sólida na equipa. Foi em Agosto que o Porto gelou o Vitória por 3-0 e obrigou os responsáveis do clube a ir ao mercado. Com poucos recursos, destaque para o empréstimo de Tiago Rodrigues que havia sido contratado juntamente com Ricardo para o Porto, Abdolaye também por empréstimo e André Santos que veio do Sporting.

Na presente época destaque para a melhoria defensiva que Abdoulaye trouxe ao conjunto vimaranense e para o entendimento perfeito entre André André e André Santos no meio campo de Rui Vitória. Apesar de faltar um jogador com as características de Ricardo, Maazou e Marco Matias, têm sido preponderantes na manobra ofensiva do treinador e dão garantias de qualidade aos sócios adeptos do Vitória.

Desilusão europeia, ambição na liga

Vitória do Guimarães frente ao Rijeka por 4-0 na Liga Europa (maisfutebol.iol.pt)

O Vitória Sport Clube entrou directamente na fase de grupos da Liga Europa depois de ter vencido a taça de Portugal. Aos comandados de Rui Vitória calhou em sorte o Lyon, o Rijeka e finalmente o Betis de Sevilha. Num grupo teoricamente complicado, os vimaranenses até começaram bem com uma vitória por 4-0 em Guimarães frente ao Rijeka, mas depressa se percebeu que faltava ambição e experiência ao conjunto do Minho.

Os portugueses terminaram o grupo I em 3º lugar com apenas uma vitória e com 6 golos marcados e 5 sofridos. No último jogo em Dezembro o Vitória despediu-se da Liga Europa com uma derrota em casa frente ao Lyon por 1-2, que ditou o afastamento da prova com um registo de 3 derrotas em 6 jogos disputados.

Até ao momento os vimaranenses já disputaram 14 jornadas do campeonato 2013/2014 e encontram-se num fantástico 5º lugar a apenas um ponto do 4º classificado que é o Estoril. A equipa do Minho tem 23 pontos conquistados com um global de 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas com 16 golos marcados e 10 sofridos, tratando-se da 3ª melhor defesa da prova. Neste campeonato destaque para a afirmação do médio André André, que tem dado muita dinâmica à equipa e para Marco Matias que já fez o gosto ao pé 5 vezes e é o melhor marcador da equipa. O ano de 2013 termina então com a desilusão europeia mas com a ambição de em 2014 chegar no mínimo ao 5º lugar da Liga Zon Sagres.