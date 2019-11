Yannick Djaló de malas aviadas para a América

Yannick Djaló, jogador formado nas escolas do Sporting, e a quem muitos previam um promissor futuro, parece não encontrar um verdadeiro rumo para a sua carreira. Com 27 anos, segue para os Estados Unidos da América, para jogar na Major League Soccer, por empréstimo. Esta nova aventura, que durará até final da temporada, pode ser encarada como uma tentativa de se "reinventar" e convencer os quadros directivos do Benfica de que pode, futuramente, representar uma mais-valia para o clube da Luz.

Uma história de amor que já vai na segunda separação

Quando se ouviu falar de que o Sporting iria vender Djaló ao Nice, poucos acreditariam que a história acabasse mal, mas verdade é, que tanto o jogador como o clube ficaram a perder: Djaló chegou após o fecho do mercado, ficou sem clube, e o Sporting "perdeu" 6 milhões de Euros. Mas, mais incrédulas ficaram muitas pessoas, no dia 31 de Janeiro de 2012, quando o jogador foi apresentado como reforço de Inverno do Benfica. Jorge Jesus afirmou que iria tornar Yannick num grande jogador. Carlos Martins, na altura emprestado ao Granada, em declarações confessou que acreditava no potêncial do ex-sportinguista e que Jesus o iria «espremer até ao limite». Djaló, também em declarações proferidas no dia em que foi apresentado como reforço, vincou estar a viver um sonho, pois a hipótese de jogar no Benfica havia estado próxima de se concretizar quando era ainda uma criança. «Às vezes o comboio passa duas vezes», declarou o jogador.

Parecia consagrado o casamento perfeito, casamento este, que ficou ainda mais vincado após a recepção, quase em apoteose que as bancadas da Luz fizeram ao jogador, formado na academia do seu rival de sempre. Contudo, o sonho não passou disso mesmo, um sonho. Yannick sentiu graves dificuldades em conquistar uma posição para a qual já existiam alguns jogadores. Jesus ainda tentou "lançá-lo" em Alvalade, na esperança de uma noite inspirada que pudesse catapultar o avançado, mas sem sucesso. Com isto, seguiu-se um empréstimo ao Toulouse: 13 jogos, zero golos e o jogador não convenceu na sua passagem por França.

No regresso a Portugal, ficou algum tempo parado, não sendo sequer opção para Jorge Jesus, e só mais tarde integrou os trabalhos da equipa B, não realizando também qualquer minuto durante esta época. Assim sendo, a única hipótese foi mesmoemprestar o jogador ao San José Earthquakes da Major League Soccer, campeonato que começou no passado dia 8. Fica-se pois, na esperança de que o jogador volte com capacidade de ajudar a equipa, ou que torne viável a possibilidade de uma tranferência que proporcione razoável encaixe financeiro aos cofres dos encarnados.