Lewandowski dá um passo na história do futebol alemão

O jogador de 26 anos fez, no sábado passado, a proeza de marcar golos a todas as (18) equipas da Bundesliga, ao marcar contra o Dortmund, a contar para a 10ª jornada do campeonato alemão. Com este feito, o polaco junta-se a Claudio Pizarro que atingiu também essa marca, e, foi ainda, considerado o melhor marcador estrangeiro da história do futebol alemão.

Lewandowski joga há quase 5 anos na Bundesliga e quatro deles foram passados no Dortmund, onde marcou a 16 das 18 equipas do campeonato alemão, sendo que a primeira equipa a sofrer um golo deste jogador foi o Schalke 04, em 2010. Em 2012 marcou contra o forte rival Bayern de Munique que é, actualmente, a equipa pela qual entra em campo.

O polaco marcou golo à 16ª equipa, Eintracht Frankfurt, 2014, pelo Dortmund, e, no mesmo ano, marcou à 17ª, Paderborn, já a jogar pelo Bayern, equipa que já representa há quase cinco meses.

O jogador do Bayern, no passado dia 1 de Novembro, entrou em campo para disputar o jogo contra a sua ex-equipa, Borussia Dortmund que se adiantou no marcador com um golo do seu jogador prodígio Marco Reus, que regressou há relativamente pouco tempo de uma lesão, mas Robert Lewandowski empatou a partida e aumentou a confiança da equipa, acabando assim o Bayern por derrotar o BVB por 2 bolas contra 1.

Portanto, o avançado do Bayern, conta agora com 79 golos na Bundesliga e com uma marca histórica, mas esta marca não será permanente visto que, no ano seguinte, terá que marcar a novas equipas devido às subidas e descidas de divisão, o que não aparenta um problema para Lewandowski, uma vez que joga pela equipa que lidera o campeonato alemão e sendo ele um titular indiscutivel na formação de Guardiola.