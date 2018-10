Marselha x PSG: Jogo que pode ser decisivo para o título da Ligue 1

A oito jornadas do fim a definição de campeão em França vai passar muito por este jogo. Neste momento o Paris Saint-Germain tem 59 pontos e o Olympique de Marselha tem 57 . O jogo será disputado no estádio Vélodrome, em Marselha, com capacidade para 60.013 pessoas, e provavelmente, a maioria serão adeptos do Olympique. A maior rivalidade do futebol francês vai fazer o estádio encher.

Na primeira volta os de Paris venceram por 2-0 com golos de Lucas Moura e Cavani, aliás o Marselha não vence o PSG desde 27 Novembro 2011 quando ganharam 3-0. O jornal francês L'equipe até fala de um certo complexo de inferioridade do Marselha. Lucho González, argentino ex-FC Porto e Marselha, acha que será «um jogo decisivo para o campeonato. É um clássico, com uma história que todos conhecem. É um desafio que vai ter peso na decisão do campeonato. Espero um jogo difícil. É preciso manter a calma, a tranquilidade e concentração. Se o Marselha vai ganhar? Para mim sim e por 2-1».

Gignac tem 16 golos e é o melhor marcador do Marselha, por seu lado, Ibrahimovic é o que marca mais golos no conjunto parisiense com 17. No entanto os golos do jogador do Marselha têm dado mais pontos à sua equipa. O internacional Sueco, Zlatan Ibrahimovic, que está em grande forma como provam os seus três golos no último jogo contra o Lorient. «As qualidades de Zlatan Ibrahimovic são reconhecidas, também conhecemos os árbitros e sabemos que eles não são facilmente influenciáveis», referiu Marcelo Bielsa, treinador do Marselha.

O técnico argentino, já confirmou o onze para o jogo: Mandanda - Dja Djédjé, Fanni, Morel, Mendy - Romao, Lemina - Thauvin, Payet, Ayew - Gignac. «Vai ser uma festa do futebol, é importante para os jogadores e treinadores viver estes encontros devido à emoção posta no jogo pelos adeptos. Não é preciso transmitir confiança aos jogadores pois demonstraram-na durante todo o campeonato. Não se pode jogar no clube sem se ter uma personalidade forte», referiu o treinador.

Temos vários jogadores da equipa da capital que podem fazer a diferença, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani ou Javier Pastore, enquanto que o Marselha conta com a preciosa ajuda do goleador Gignac, André Ayew ou Lucas Ocampos, extremo emprestado do Monaco. Com quem o PSG não poderá contar éLucas Moura, que não recuperou de mazela adquirida ao serviço da selecção brasileira. «Teremos bons jogadores em campo, um belo estádio cheio e dois treinadores cuja filosofia está longe de ser defensiva, por isso podemos esperar um jogo aberto. Deverá ser uma bela partida, com várias oportunidades e liberdade de jogo. O inverso também é possível, mas temos todos os ingredientes para vermos um bom jogo. Será uma partida que vale três pontos, não mais, e todos os jogos serão certamente decisivos até a última jornada», afirmou o técnico dos parisienses, Laurent Blanc.