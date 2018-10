Fejsa: golo de levar às lágrimas um ano depois do azar

O regresso aos palcos da principal liga lusa do internacional sérvio Ljubomir Fejsa foi feito de alegria, lágrimas e golo - o médio defensivo entrou na partida Benfica x Académica, do passado Sábado, e aproveitou da melhor forma os minutos finais do encontro da Luz para celebrar, em estilo e com pompa, o seu retorno à equipa encarnada.

O jogador ex-Olympiakos, que após recuperar da grave lesão do dia 11 de Abril de 2014 (numa partida na Luz, para a Liga Europa, contra o AZ) rodou alguns minutos na formação B do Benfica, realizou um regresso feliz que culminou com um golo de encher o olho, aos 84 minutos: um remate potente que bateu Cristiano e fechou a goleada de mão cheia aplicada pelas águias à Académica. As lágrimas do sérvio selaram o momento tocante.

Após um ano de ausência, lutando contra uma grave e persistente lesão que obrigou a um período de recuperação extenso, Fejsa regressou à liga portuguesa da melhor forma, carimbando o regresso com um golo para Jorge Jesus ver - em apenas 25 minutos em campo, o médio que reforçou as águias no Verão de 2013 marcou um tento de belo efeito, mostrando estar apto a competir com Andreas Samaris por um lugar no onze titular.

O golo de Fejsa do passado Sábado foi o primeiro do jogador na sua passagem pelo Benfica; Fejsa não marcava um tento desde a temporada 2012/2013, época em que representou o Olympiakos; Fejsa não é conhecido pela sua veia finalizadora: o jogador apenas marcou 3 golos na carreira desde 2009/2010.