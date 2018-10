FC Porto empresta Licá e Otávio ao Vitória de Guimarães

O Futebol Clube do Porto decidiu emprestar de novo o avançado. O clube escolhido, foi o Vitória de Guimarães. O avançado que na última época esteve cedido ao Rayo Vallecano, de Espanha, não volta a fazer parte dos planos de Julen Lopetegui, e a solução foi um novo empréstimo.

Na última temporada, ao serviço do clube espanhol, fez 23 jogos sem apontar qualquer golo. Em declarações, o atleta afirmou que «Não sei quantos golos vou marcar mas quero festejar muitas vezes. Aqui, tenho todas as condições para jogar e sentir-me realizado enquanto atleta. Senti confiança por parte dos responsáveis vitorianos e espero corresponder com golos e com boas exibições».

Conclui ainda dizendo: «Poder disputar a Liga Europa é bastante motivador, pois as competições europeias são uma montra para qualquer jogador. Vou trabalhar já para estar na melhor forma o mais rápido possível e assim ajudar a minha nova equipa». O mesmo caminho, rumo à Cidade Berço, foi feito pelo brasileiro Otávio, também ele (novamente) emprestado pelo FC Porto.