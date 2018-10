Após seis derrotas nesta época, José Viterbo demite-se da Académica

A Académica sofreu a quinta derrota em cinco jogos no campeonato, e esta tarde depois de novo desaire por 0-2 frente ao Boavista, o treinador José Viterbo decidiu abandonar o clube. «Como em tudo na vida, nem sempre se ganha, mas acreditem que saio hoje muito mais treinador do que quando entrei e é isso que me apraz registar. Neste momento, o mais importante é a Académica e eu, como grande académico, tomei esta decisão, que tinha de tomar, porque não podia prolongar no tempo qualquer outra decisão que não fosse esta», referiu.

Também o presidente, José Eduardo Simões confirmou esta decisão e não evitou as lágrimas. «Dadas as condições e as circunstâncias, José Viterbo apresentou a sua demissão. Vamos encarar esta posição com normalidade. Viterbo sai porque quer, porque acha que os interesses da Académica são mais bem defendidos», afirmou.

José Viterbo chegou ao comando técnico da Académica em Fevereiro último para substituir Paulo Sérgio, que ironia das ironias havia sido demitido precisamente depois de uma derrota com o Boavista (0-2 no reduto de Coimbra»). O técnico conseguiu então tirar os «estudantes» da zona de despromoção, evitando a descida.