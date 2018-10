Resultado Benfica x Paços de Ferreira na Liga NOS (3-0)

20:24. O Benfica vence na Luz, onde tem mostrado bom futebol e bons resultados, conseguindo assim recuperar dois pontos para o rival Porto. Jonas (bisou e leva já 7 golos no campeonato) deu espectáculo, desbloqueando o resultado com um remate pleno de classe, numa noite em que o jovem extremo Gonçalo Guedes se estreou a marcar na liga principal.

Apito final

90+3'. Fim do jogo, o Benfica bate o Paços e reduz para dois pontos o atraso para o Porto.

90+1'. Jogam-se mais três minutos na Luz.

90'. O Benfica entrou apático na segunda parte mas, depois do segundo golo, dominou todas as incidências.

87'. Luisão cabeceou ao poste...Jonas tentou marcar na ressaca, mas a bola sai pela linha final!

82'. Júlio César opôs-se com bravura a um bom remate do Paços, perigo a rondar a baliza do Benfica!

81'. Substituição na formação do Benfica: Sai Samaris e entra Talisca.

79'. Cartão amarelo para o defesa central do paços, Marco Baixinho.

78'. Substituição na formação do Benfica: Sai Guedes e entra Mehdi Carcela.

75'. Substituição na formação do Paços de Ferreira: Sai João Silva e entra Bruno Moreira.

74'. Goooloo do Benfica! Jonas fuzilou as redes de Marafona depois de ser assistido com perspicácia pelo jovem Gonçalo Guedes!

71'. Gaitán furou pelo flanco, centrou...Guedes matou no peito e assistiu Jonas, mas este rematou sem enquadramento...

69'. Substituição na formação do Paços de Ferreira: Sai Christian entra Fábio Martins.

67'. Gooolooo do Benfica! Gaitán ludibria o marcador, assiste Gonçalo Guedes, que, no coração da área, dispara rasteiro e faz o 2-0!

64'. Substituição na formação do Paços de Ferreira: Sai Roniel e entra Edson Farias.

64'. Substituição na formação do Benfica: Sai o apagado Mitroglou, entra Raúl Jiménez.

62'. Canto para o Paços: Romeu, no segundo poste, rematou de primeira, a bola passou perto do poste!

59'. Guedes lança o ataque, Jonas foge pelo meio e isola Mitroglou...este tenta ultrapassar Marafona mas o «keeper» defende o remate do grego!

58'. Benfica trapalhão na construção das jogadas, com o Paços a tentar subir no terreno, aproveitando a descida de ritmo do Benfica.

53'. Benfica mais lento nesta segunda parte, sem um ritmo dominador.

51'. Samaris queixoso após falta dura de Christian.

46'. Recomeça a partida, Benfica com a bola em sua posse.

19:23. Jogo bem disputado nesta primeira parte, com natural ascendente do Benfica e reacções do Paços de Ferreira baseadas em golpes de contra-ataque. Jonas fez toda a diferença, com um remate belíssimo de memorável efeito, sem hipóteses de defesa para Marafona. Ainda assim, o Paços deu nas vistas através de Jota, Roniel e Christian.

Intervalo

45'. Fim da primeira parte, vai valendo à Luz o golo de antologia do avançado Jonas, que leva já 6 tentos na liga.

44'. Agressividade em excesso por parte do Paços, que acumula entradas ríspidas e faltas.

41'. Falta de João Silva sobre o endiabrado Gaitán: cartão amarelo.

39'. Gaitán flectiu para dentro, assistiu Jonas..este rodopiou e disparou fora da área...a bola passou pertíssimo da barra.

36'. Jota correu que nem um foguete, aproveitou o buraco defensivo do Benfica no flanco...mas rematou para fora.

34'. Gooolooo do Benfica! Que remate delicioso de Jonas, rematou em arco, de pé esquerdo, à entrada da área, fazendo a bola sobrevoar Marafona!

31'. O Paços introduz a bola na baliza do Benfica após livre bombeado para a área, mas havia fora-de-jogo, bem assinalado.

28'. Remate de André Almeida, sem nexo, fraco, para fora.

22'. Jardel errou o passe e proporcionou a Roniel um ataque quase fatal...o tiro do brasileiro passou ao lado do poste!

19'. Pressão forte do Benfica, que entrou de modo acérrimo na partida. Marafona já valeu ao Paços por duas vezes.

17'. Falta dura de Samaris sobre Roniel, livre perigoso para o Paços de Ferreira.

15'. Gaitán combina com Jonas, entra pela área...Marafona voltou a sair dos postes e defendeu a bola...esta passou por cima do poste! Canto.

14'. Romeu derruba Jonas: muita agressividade desmedida pelo Paços até agora.

12'. Gaitán executou o livre para a área, Marafona socou a bola para longe.

10'. Eliseu perdeu a bola, o Paços tentou surpreender Júlio César com um remate longínquo, mas a bola saiu sem direcção.

6'. Jota remata, no corredor central...a bola passou perto do poste!

5'. Semedo cavalga pelo lado direito, Guedes troca a bola com Jonas, isola-se...mas Marafona sai dos postes e defende...Roniel alivia para fora! Canto.

3'. Andrezinho derrubou Gaitán, o juiz nada assinalou.

2'. Almeida descobriu Gaitán, combinou bem com Eliseu...mas o central pacense cortou o cruzamento. Canto.

1'. Roda a bola na Luz, sai a jogar o Paços de Ferreira.

Apito inicial

18:10. A grande surpresa desvendada por Rui Vitória no onze do Benfica é a permanência do luso André Almeida no onze titular, em detrimento de Anderson Talisca, que se esperava ser o médio ao lado do grego Samaris.

18:00. Onze inicial do Paços de Ferreira: Marafona; João Góis, Miguel Vieira, Baixinho, Hélder Lopes, Romeu, Christian, Andrezinho, Roniel, Diogo Jota, João Silva

17:50. Onze inicial do Benfica: Júlio César, Eliseu, Nélson Semedo, Luisão, Jardel, Samaris, André Almeida, Gonçalo Guedes, Gaitán, Jonas, Mitroglou

17:25. «O Benfica é uma equipa do nosso campeonato. Temos uma palavra a dizer no jogo, vamos tentar surpreender o nosso adversário», afirmou o técnico adjunto do Paços de Ferreira, Luís Vilela, responsável por fazer a antevisão do Benfica x Paços de Ferreira. A estratégia passará por explorar os pontos fracos das águias, afirmou Vilela.

16:55. «Por isso, o que queremos é que venha depressa o jogo de amanhã, para somarmos três pontos, que é a nossa essência», afirmou o treinador do Benfica, Rui Vitória, na conferência de lançamento da partida. Vitória avisou sobre os perigos do Paços mas reafimou que a vontade de ganhar perante uma Luz de 40.000 pessoas terá de ser maior.

16:30. Pelé e Fábio Cardoso, ambos emprestados pelo Benfica ao Paços de Ferreira, não poderá actuar na Luz; Minhoca, lesionado, também ficará de fora, mas Jorge Simão conta com os regressos do central Marco Baixinho e com o atacante Bruno Moreira, ambos recuperados de lesão - Marafona e Heldér Lopes regressam também, depois de terem sido poupados na partida da Taça da Liga.

16:15. Anderson Talisca deverá voltar ao onze titular do Benfica, depois de ter ficado de fora da titularidade no jogo do Dragão; André Almeida voltará ao banco de suplentes e Gonçalo Guedes, que voltou a ser aposta de Rui Vitória para a ala direita do ataque, será novamente escolha inicial.

16:00. Na última deslocação do Paços de Ferreira ao reduto das águias (2014/2015), o Benfica, ainda treinado por Jorge Jesus, abriu a Liga com uma vitória por 2-0, com golos de Maxi Pereira e Salvio, dois activos que não actuarão hoje - o uruguaio reforçou o Porto e o extremo argentino está lesionado, voltando apenas em Fevereiro de 2016.

15:45. O Benfica tem tido a tendência para golear o Paços de Ferreira, seja em casa ou fora - desde 1991, o Benfica goleou os «castores» por 4-0 em 1992, por 5-0 também em 1992, por 7-0 e também 4-0 no ano de 2002, tendo aplicado 0-3 em 2003 e 1-5 em 2011 (ambos os jogos na Mata Real).

15:30. A única vitória do Paços de Ferreira sobre o Benfica, na Luz, em jogos do campeonato nacional, sucedeu-se na temporada 2000/2001: o Paços visitou a Luz e venceu por 2-3, à passagem da jornada 25. Na temporada 2002/2003 o Benfica respondeu, na Luz, com uma das maiores goleadas das últimas décadas: 7-0 na jornada 10.

15:15. Benfica e Paços de Ferreira defrontaram-se por 34 vezes na história do campeonato nacional, com clara superioridade do Benfica que venceu os «castores» por 27 vezes (79% de vitórias). O Paços de Ferreira apenas por quatro vezes triunfou, e só numa dessas partidas o triunfo aconteceu no reduto do Benfica.

15:00. O Paços de Ferreira também quer voltar aos triunfos, depois de, na Mata Real, ter sido atropelado por três golos do Rio Ave. A equipa de Jorge Simão ainda não perdeu nenhum jogo disputado fora de casa, na Liga - empatou com o Sporting por 1-1 e venceu o Boavista por 0-1. Hoje, frente ao Benfica, tentará manter esse registo positivo.

14:50. O Benfica regressa aos jogos na Luz, local onde tem conhecido sucesso desportivo, ao contrário do que tem acontecido nas deslocações - na Luz, os encarnados venceram todos os jogos (Estoril por 4-0, Moreirense por 3-2, Belenenses por 6-0 e Astana por 2-0, para a Liga dos Campeões). A águia está invicta na Luz há 44 jogos para Liga.

14:45. O Benfica x Paços de Ferreira colocará frente-a-frente duas equipas que vivem novos períodos desportivos, com dois treinadores novos, Rui Vitória na Luz e Jorge Simão na Mata Real. Rui Vitória, que trocou o Vitória de Guimarães pelo Benfica, já passou pelo quadro técnico do Paços de Ferreira (entre 2010 e 2011).

14:35. O Benfica quer voltar às vitórias depois de ter saído do clássico do Dragão com uma derrota que se definiu a escassos minutos do fim, pelo pé de André André. A derrota diante do FC Porto foi a segunda derrota encarnada no campeonato e o terceiro desaire na temporada 2015/2016 (Sporting, para a Supertaça, Arouca e Porto para a Liga NOS).

14:25. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Benfica x Paços de Ferreira, partida referente à jornada 6 da Liga NOS 2015/2016. O jogo será disputado no Estádio da Luz, às 18:30 horas, e terá cobertura ao minuto aqui, em Vavel Portugal - siga o Benfica x Paços de Ferreira, em directo e.