Oficial: Carrillo confirmado como reforço das águias

O mercado de transferências encerrou na meia-noite da passada segunda-feira (01/fevereiro), contudo as notícias de contratações continuam a surgir. Desta feita, foi a SAD do Sporting que afirmou, em comunicado oficial, a transferência do peruano André Carrillo para o rival Benfica. Recorde-se que o extremo não é convocado para jogos do Sporting desde Setembro, tendo jogado pela última vez quando o Sporting se deslocou ao reduto do Rio Ave. A ausência de Carrillo das convocatórias deveu-se a motivos disciplinares, nomeadamente pela recusa do peruano em renovar contrato com o clube leonino.

O contrato do extremo com o Sporting chega ao fim na presente época, pelo que as águias o adquirem a custo zero. A vinculação ao Benfica terá a duração de 5 épocas e iniciar-se-á no dia 1 de julho de 2016, terminando em junho de 2021.

Confira o comunicado em que o Sporting revelou o anúncio oficial feito pelo Benfica ao clube rival:

«Vem a Sporting Clube de Portugal, Futebol, SAD comunicar que foi formalmente informada pelo Benfica da assinatura de um contrato de trabalho desportivo com o atleta André Carrillo de 1/7/2016 a 30/6/2021.»