FC Porto: Marcano nos eleitos para a Liga Europa

Depois de falhar o clássico frente ao Benfica por ter sofrido uma distensão muscular na face posterior da coxa direita, Marcano é, finalmente, opção para o eixo defensivo dos Dragões.

Após ter recebida alta do departamento médico portista, o central apresentou-se apto e José Peseiro não hesitou em colocar o seu nome na lista de convocados para o importante desafio desta quinta-feira, a contar para a Liga Europa, frente ao Borussia Dortmund.

É certo que Chidozie tomou conta do recado no Clássico de sexta-feira passada, mas a falta de centrais começava a tornar-se um problema bicudo para o técnico do FC Porto que, com esta notícia, passa a contar com uma ajuda preciosa para o centro da defesa.

Marcano deverá, assim, entrar diretamente para o onze azul e branco, fazendo dupla com Bruno Martins Indi, dupla esta que não será vista pela única vez esta época. Aliás, poderá mesmo ser o duo definitivo de centrais para a equipa de Peseiro, após a polémica com Maicon ter sido resolvida com o empréstimo do central brasileiro até ao final de época.

A chegada do central de 28 anos só vem aumentar ainda mais os níveis de confiança à equipa ‘Portista’, níveis esses que já estavam altos após a vitória frente ao rival Benfica. O FC Porto estará, assim, em melhores condições para enfrentar um adversário difícil num dos terrenos mais hostis da Europa.