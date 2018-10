Soa o apito do "derby": Artur Soares Dias é o árbitro do Sporting x Benfica

O árbitro internacional Artur Soares Dias será o homem do apito para a noite de futebol espetáculo em Alvalade. O juiz arbitrou recentemente o Benfica x Porto, tratando-se da escolha mais acertada para acalmar os animos de leões e águias no grande "derby" da segunda circular.

Artur Soares Dias: escolha óbvia do melhor juiz luso

Para a partida grande da 25ª jornada da Liga NOS, Vítor Pereira decidiu nomear o apito de Artur Soares Dias para ajuizar o duelo de titãs de Sporting e Benfica. Oriundo da associação de árbitros do Porto, Artur tem sido de longe o melhor árbitro lusitano nesta época, tendo cumprido recentemente uma actuação excelente no clássico que opôs águias a dragões.

No rescaldo do Benfica 1-2 Porto o juiz esteve incrivelmente bem, tendo mantido um critério largo, justo e discreto na decisão de lances duvidosos. Foi um jogo sem casos, sendo sempre bom sinal quando um árbitro passa ao lado da polémica. Para o "derby" de Sábado espera-se um ambiente escaldante em Alvalade, com a tensão adicional de os eternos rivais estarem separados apenas por 1 ponto na tabela. Este cenário permite antever um trabalho redobrado para o juiz da partida, que terá de manter a concentração ao máximo para errar o menos possível.

A pressão sobre a arbitragem tem sido exagerada e Artus Soares Dias perfila-se como o árbitro certo para resfriar a quente tensão que se vive entre leões e águias. Aos 35 anos, o juiz nortenho está pronto a dar o apito inicial, e resta saber se as equipas estarão também elas prontas a facilitar o trabalho do árbitro.