André Carrillo de visita a Alcochete

Eram 8:45 da manhã quando a Academia de Alcochete recebeu a visita de André Carrillo. O peruano foi chamado pela SAD do Sporting para marcar presença no centro de estágios dos leões.

Ainda com o processo disciplinar imposto pelo clube de Alvalade ao jogador em curso, a chamada de Carrillo esteve, segundo fonte oficial leonina, relacionada com o tratamento de uma lesão que afecta o peruano.

Foto: Rui Minderico

Tal conjuntura é reforçada por uma declaração de fonte oficial do Sporting, revelando que Carrillo se apresentou em Alcochete para efectuar trabalho de recuperação à lesão sofrida, e que o peruano não será integrado no grupo de trabalho, por força do processo disciplinar ainda em curso.

«O processo continua a decorrer relativamente a Carrillo, o que se passa é que está lesionado e foi autorizado a frequentar a instalações do clube para efetuar trabalho específico individualizado de recuperação.». A mesma fonte adianta ainda que o extremo «não está reintegrado e não vai ser reintegrado no grupo.», encontrando-se «só a fazer recuperação.».

André Carrillo está em final de contrato com o Sporting, tendo já assinado com o Benfica para a próxima temporada.