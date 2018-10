Vitória SC: Pedro Martins apresentado em Guimarães para substituir Sérgio Conceição

O Vitória de Guimarães oficializou, na passada segunda-feira, que Pedro Martins é o substituto de Sérgio Conceição no comando técnico do clube da cidade do berço. O presidente dos minhotos apresentou o novo técnico na manhã desta quarta-feira, e a ambição esteve estampada nos rostos do dirigente e do treinador. O estratega luso de 45 anos enfrentará o maior desafio da sua carreira depois de ter dado nas vistas ao serviço do Marítimo e do Rio Ave.

Em Vila do Conde, Pedro Martins orientou a equipa dos Arcos em 2015/2016, tendo alcançado um lugar europeu na Liga NOS e atingido as meias finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal. No xadrez de jogo o treinador previligia um futebol positivo, ofensivo e com muita posse de bola. O Vitória pretende voltar à luta pela Europa e oferecer aos adeptos um futebol bonito, que eleve o prestígio do clube. Na apresentação oficial Pedro Martins não escondeu a emoção e a felicidade em poder orientar o Vitória. ''Tenho a certeza que vou estar à altura, este clube tem uma massa associativa top e tudo faremos para que o Vitória seja um dos grandes emblemas de Portugal'', afirmou.