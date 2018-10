RX aos convocados: José Fonte

O ataque ao Euro começa na defesa e José Fonte é um dos 4 centrais que Fernando Santos chamou para disputar a prova de selecções mais apaixonante do velho continente. Aos 32 anos o jogador foi aposta segura do seleccionador na fase de apuramento mostrando-se à altura de discutir a titularidade com Pepe e Ricardo Carvalho. José Fonte é um líder, é forte no jogo aéreo e é inteligente a colmatar as lacunas que tem no capítulo da velocidade, merecendo todo o relevo em VAVEL Portugal.

José Fonte: experiência e liderança

O defesa central, José Fonte tem 32 anos e é um dos escolhidos por Fernando Santos para integrar a comitiva lusa rumo à conquista do Euro 2016. O percurso futebolístico do lusitano iniciou-se ao serviço do Sporting mas foi o Benfica a adquirir o jogador enquanto jovem profissional. Todavia, o destino do central sempre esteve em Inglaterra. As águias não apostaram de forma firme no atleta e foi em 2007 que o Crystal Palace contou com Fonte por empréstimo de um ano. Os ingleses não hesitaram em adquirir o jogador em definitivo iniciando-se uma caminhada sólida de José Fonte no futebol britânico. Três anos volvidos e o central viria a dar um ligeiro passo em frente na carreira. O Southampton investiu quase 2 milhões de euros para contratar o português e é o clube que até hoje tem valorizado o líder da defesa. Nos últimos 2 anos, José Fonte tem sido uma figura respeitada na Premier League ao ser o capitão e uma das estrelas que mais brilha no Southampton. Ao serviço da selecção das quinas, a estreia chegou em Novembro de 2014 diante a Argentina, tendo conquistado a confiança de Fernando Santos para fazer parte dos convocados nos últimos 2 anos. O auge de Fonte com as cores lusas chegou recentemente com a chamada para integrar a lista dos 23 jogadores que irão participar no Euro 2016. A disputar um lugar no onze com Pepe e Ricardo Carvalho, José Fonte sabe que não terá tarefa fácil para entrar no 11, mas Fernando Santos confia nas aptidões de líder do central para oferecer o seu contributo sempre que necessário. Experiência, veterania, inteligência táctica, força e bom jogo aéreo, tudo isto descreve José Fonte que terá talvez na falta de velocidade a sua maior lacuna nas abordagens defensivas. Com 1,87m, o jogador irá disputar o seu 1º Europeu e é com ambição que quererá chegar bem alto na prova que se realizará em solo francês.