Oficial: leão Tobias Figueiredo cedido ao Nacional

Sem espaço no plantel, Tobias Figueiredo viaja para a Madeira para ser reforço do Nacional. O central de 22 anos é formado no clube de Alvalade e é com o intuito de crescer que aceitou ser emprestado durante a temporada 2016/2017. O jogador luso é aposta firme na selecção de sub 21 e é uma das maiores pérolas do futuro sportinguista a curto/médio prazo.

No comunicado oficial, os leões afirmaram que o clube insular não tem opção de compra no final da época. É uma aquisição interessante para o Nacional, que pode agora contar com um central alto, rápido e forte no desarme. O Sporting espera poder rentabilizar o jogador, à imagem do que fez com Rúben Semedo na temporada anterior.