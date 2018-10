Sporting rejeita 35 milhões por João Mário: Inter aperta o cerco ao Campeão Europeu leonino

O Inter de Milão não larga João Mário: o clube italiano subiu a fasquia desde a última proposta, passando de 25 para 35 milhões de euros. No entanto, Bruno de Carvalho mantém a intenção de apenas negociar o passe do atleta pela cláusula de rescisão, que está fixada em 60 milhões.

Nas últimas semanas, os responsáveis do clube de Milão têm vindo a tecer rasgados elogios ao potencial de João Mário, e a imprensa italiana não pára de associar o jogador ao Inter. Recorde-se que João Mário é actualmente um dos jogadores mais talentosos do Sporting e foi um dos titulares da equipa das quinas que venceu o Europeu de França, factos que não passam ao lado dos chamados tubarões do velho continente.